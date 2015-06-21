دعوى نشوز ضد سيدة رفضت غسل قدم زوجها.. والزوجة: "نفسى يعاملنى كإنسانة"

فى أول دعوى نشوز من نوعها وقف الزوج "طارق.م" أمام مجمع محاكم الأسرة بالجيزة ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته "ياسمين.إ"، وادعى فيها أن زوجته ترفض طاعته وعندما يطلب منها شيئا بسيطا تفتعل مشكلة معه وتتهمه باستعبادها، فعندما يطلب منها أن تأتى لها بالحذاء أو غسل قدميه ترفض.

وأضاف الزوج بدعوى النشوز التى أقامها ضد زوجته: "تزوجنا منذ ما يقارب الـ10 شهور وكان زواجنا تقليديا مثل معظم المصريين فبعد جلسة عائلية توافقنا فيها على الأساسيات وافقوا وتمت الخطبة وبعد 6 شهور بدأنا التجهيزات لحفل الزفاف".

وأكمل الزوج: "عندما جمعنا بيت واحد كانت تتصرف بطريقة غريبة ترفض أى طلب وتعند وتجعلنى أغضب وعندها تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب رفع صوتى عليها، وتتهمنى بأننى أستعبدها وأنها مثلى ولها حقوق ولا يجب أن أعاملها كذلك، وتنسى أن الزوجة من واجباتها أن تهتم بشئون المنزل".

وتابع الزوج أمام مجمع محاكم الأسرة بالجيزة: "عدت فى يوم من الشغل مرهقا فطلبت منها أن تأتى لى بماء ساخن وتقوم بغسل قدمى ولم أفعل ذلك لأقوم بدور "سى السيد"، ولكننى كنت مرهقا بعد أكثر من 18 ساعة عمل، فاتهمتنى باتهامات غريبة وتركت المنزل على إثرها وأقامت دعوى خلع على الفور دون نقاش أو أن تحاول أن تتوصل لحل لذا أقمت ضدها دعوى النشوز".

فيما ردت الزوجه "ياسمين": "التفاهم الذى يجب أن يتواجد بين الزوج والزوجة لم يعرف طريقه بيننا فأنا لست متعصبة للنساء كما يقول، ولكن يجب أن يتفهم أننى لم أخلق لكى أكون خادمة بدرجة زوجة، فأنا مستعدة أن أقوم بأى شىء له، ولكنه يجب أن يعاملنى أولا مثل البنى آدمين ولا يأمرنى ولا يسبنى ويرفع صوته علىّ، فالأزواج المصريين لديهم مشكلة فى التعامل مع زوجاتهم فهم يعتقدون أننا خلقنا لكى نلبى طلباتهم فيفهمون الزواج خطأ، لذا لم أجد طريقا غير الخلع لأنهى تلك المعاناة قبل أن تبدأ".

يذكر أن محكمة الأسرة رفضت دعوى الزوج وألزمته بالمصروفات.

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