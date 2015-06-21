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القبض على 4 من العناصر الإخوانية قبل تجمعهم فى مظاهرة بالإسكندرية

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القبض على 4 من العناصر الإخوانية قبل تجمعهم فى مظاهرة بالإسكندرية القبض على 4 من العناصر الإخوانية قبل تجمعهم فى مظاهرة بالإسكندرية
تمكن ضباط مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد، مساء أمس السبت، من ضبط 4 من العناصر الإخوانية قبل تجمعهم فى مظاهرة بالإسكندرية.

تم ضبط كل من "محمد ع ا 50 سنة"موظف بشركة البتروكيماويات مقيم دائرة القسم بحوزته شومة - ومبلغ 11000جنيه، و "شادي م ن 30 سنة" مهندس بشركة بترومنت مقيم دائرة القسم، بحوزته مبلغ 800 جنيه، و"محمد ع م 42 سنة" كهربائى مقيم دائرة أول المنتزه، و"محمود ا م 35 سنة" مهندس بشركة المياه، مقيم دائرة القسم، جميع المقبوض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى، وذلك "أثناء قيامهم وآخرين ببدء التجمع بتقاطع شارع الإسناوى مع الأمير لؤلؤ دائرة القسم بالمخالفة لقانون التظاهر".

تم فحصهم بالتنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة.
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