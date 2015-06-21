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رجل أعمال يتبرع بـ20 سيارة للمساهمة فى نقل القمامة برأس البر

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رجل أعمال يتبرع بـ20 سيارة للمساهمة فى نقل القمامة برأس البر رجل أعمال يتبرع بـ20 سيارة للمساهمة فى نقل القمامة برأس البر
قال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر، إن الوحدة المحلية تقوم برفع ونقل كميات القمامة المتراكمة بمصنع القمامة برأس البر إلى مصنع أبو جريدة بفارسكور، وذلك بعد قرار وقف مصنع رأس البر وشطا عن العمل.

وقال، إن رجل الأعمال لواء طيار رفعت الجميل، أمدد الوحدة بعدد ٢٠ سيارة نقل ولودر كبير، للمساهمة فى عملية النقل على مدار يومين مع الوحدة المحلية، وتقدر كميات القمامة التى سيتم نقلها والمتراكمة داخل المصنع بحوالى ١٤٠٠ طن قمامة تقريبًا.
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