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مصدر: الحوينى غادر المستشفى ويقيم بفندق بقطر ويستأنف العلاج بعد 5 أيام

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مصدر: الحوينى غادر المستشفى ويقيم بفندق بقطر ويستأنف العلاج بعد 5 أيام مصدر: الحوينى غادر المستشفى ويقيم بفندق بقطر ويستأنف العلاج بعد 5 أيام
غادر الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية الإسلامى، مستشفى حمد بدولة قطر بعد فترة من العلاج، وجلس بأحد الفنادق فى الدوحة، على أن يستأنف العلاج مرة أخرى بعد 5 أيام.

وقال مصدر مقرب من "الحوينى"، لـ"اليوم السابع"، إن الداعية الإسلامى يُعالج من أمراض الكبد والفشل الكلوى، إلا أنه حصل على راحة 5 أيام، وغادر المستشفى على أن يعود إليها مرة أخرى، موضحًا أن رحلة العلاج لـ"لحوينى" فى قطر قد تستغرق حوالى 3 شهور.

ولفت المصدر، إلى أن الشيخ "الحوينى" سجل 6 حلقات لإحدى القنوات الإسلامية أثناء تواجده فى الفندق، وكان "الحوينى" توجه إلى قطر فى رحلة علاجية.

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