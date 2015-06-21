تقرير حكومى: تطبيق اللامركزية يفقد المحليات 88% من ميزانياتها

كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن وزارة التنمية المحلية أن عدم تطبيق اللامركزية يفقد المحليات 88% من ميزانيتها.

وأوضح تقرير التنمية البشرية الصادر عن وزارة التنمية المحلية والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن موازنة الإدارة المحلية الجارية والاستثمارية لا تمثل فى المتوسط سوى 12% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، أى أن نحو 88% من الإنفاق العام يتم توجيهه مركزيا من خلال دواوين الوزارات وهيئاتها الخدمية بعيدا عن المستوى المحلى، مشيرا إلى أن نظام الإدارة المحلية فى مصر يتسم بالمركزية الشديدة حيث تسيطر حكومة العاصمة على شئون وموازنات الوحدات المحلية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها، إلى أن وجود 11 مديرية للخدمات المختلفة بالمحافظات تخضع جميعها لتنفيذ خطط وسياسات الوزارات، أدى إلى أن الجانب الأكبر من الانفاق يوجه لتغطية أجور العاملين بالمديريات ودواوين عموم المحافظات.

- وزارة التنمية المحلية: غرف عمليات بالمحافظات لتلقى شكاوى نقص السلع