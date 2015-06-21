وزير التموين: صرف "منحة رمضان" لـ90% من أصحاب البطاقات حتى الآن

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف منحة رمضان لأكثر من 90 % من أصحاب البطاقات حتى الآن، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة وضع آلية محكمة لتسليم بطاقات التموين المستخرجة، وذلك عن طريق مكاتب البريد.

وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، استمرار صرف منحة رمضان التموينية، وهى 50% لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية، والتى تصرف مع فارق النقاط، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه من حق أصحاب بطاقات التموين الورقية وبدل الفاقد والتالف صرف منحة رمضان التموينية بعد التقدم إلى مكاتب التموين التابعين لها، وتسجيل بياناتهم لتحديد البقال التموينى الذى يصرف لهم المنحة التموينية.

وزير التموين: صرف منحة رمضان للمواطنين على البطاقات بدءاً من اليوم