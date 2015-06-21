جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية داخل مجمع نفق محطة الرمل

قام هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية مفاجئة مساء أمس، بداخل المجمع الاستهلاكى بنفق محطة الرمل، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية ولمتابعة الأسعار للتأكد أنها فى متناول المواطن البسيط.

وتفقد المحافظ المعروضات من السلع الغذائية داخل المجمع، واستمع إلى آراء المترددين على المجمع الذين أكدوا أن الأسعار داخل المجمع الاستهلاكى أقل من الأسواق بالخارج، كما حرص بعض رواد المجمع الاستهلاكى على التقاط الصور السلفى مع المحافظ.

يذكر أن وزير التموين خالد حنفى، قد افتتح مجمعين استهلاكيين بعد تطويرهما أمس بالإسكندرية، مؤكدًا أن الهدف هو محاربة الغلاء والوصول إلى كل المواطنين فى كل ربوع مصر.

>