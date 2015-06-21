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محافظ أسيوط يُشدد على رفع الإشغالات حول المساجد خلال شهر رمضان

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محافظ أسيوط يُشدد على رفع الإشغالات حول المساجد خلال شهر رمضان محافظ أسيوط يُشدد على رفع الإشغالات حول المساجد خلال شهر رمضان
أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، تعليماته بتكثيف أعمال النظافة حول المساجد الكبرى وجميع مساجد أسيوط التى تقام بها صلاة التراويح خلال شهر رمضان، والاستعانة بشرطة المرافق لرفع كل الإشغالات من الأماكن المحيطة بالمساجد، وتطهيرها من الباعة الجائلين ومراجعة الإنارة فى المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى المساجد والمناطق المحيطة بالمساجد بصفة عامة، وإنارة مآذن الجوامع وجميع المناطق الترفيهية والمتنزهات التى يرتادها الأهالى وتهيئتها، لاستقبالهم خلال الشهر الكريم.

وناشد المحافظ المواطنين تخفيف الاستهلاك الكهربائى خلال شهر رمضان، وعدم تعليق الزينات الكهربية التى تمثل عبئًا على الأحمال، مشددًا على أنه ستتم إزالة أى زينات غير مرخصة على الفور.

وأكد المهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة، أنه تم تخصيص فريق عمل لكل حى، بالإضافة إلى السيارات الصغيرة للوصول للشوارع الضيقة استعدادًا لمجابهة أى حالات طارئة خلال شهر رمضان، كما سيتم توزيع أكياس بلاستيك كبيرة الحجم على موائد الرحمن المقامة بالشوارع لجمع القمامة بها بعد الانتهاء من الإفطار، على أن يتم نقلها بالسيارات مباشرة إلى المقالب ومراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس.

وقال السكرتير العام، إنه ستتم مراجعة جميع البلاعات، والتأكد من أنها مغلقة ومحكمة، وكذا مراجعة جميع كابلات أعمدة الإنارة والتركيز على المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين، وتجهيز جميع الحدائق العامة والمتميزة لاستقبال المواطنين بعد الإفطار.

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مصر 365