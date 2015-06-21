حبس سمسار رحلات لحيازته 205 جوازات سفر بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحبس سمسار رحلات مصرى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 205 جوازات سفر أثناء قدومه من عمان، للحصول على تأشيرات العمرة بالمخالفة للقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن تمكن سمسار رحلات من جمع 205 جوازات سفر مملوكة جميعها لمواطنين من محافظة بنى سويف، بزعم قدرته الحصول على تأشيرات لأداء مناسك العمره فى الأراضى السعودية.

وقال مصدر أمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن السمسار تمكن من دخول مطار القاهرة الدولي بالجوازات، دون أن يكشفه أحد وفر إلى عمان لعمل تأشيرات على تلك الجوازات بالمخالفة للقوانين المصرية، التى تحظر الحصول على أى تأشيرات من خارج البلاد طالما المواطن المصرى داخل دولته.

وأضاف المصدر، أن السمسار عقب فشله فى الحصول على تأشيرات من عمان ووصوله إلى مطار القاهره تم ضبطه من قبل شرطة المطار، وبحوزته 205 جوازات سفر، واعترف أنها تخص شركة تدعى المملكه للسياحة، وتبين أن تلك الشركة غير مسجلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأرسل المتهم إلى النيابة للتحقيق فأصدرت قرارها سالف الذكر.