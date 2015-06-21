محامى"فتنة الشيعة":المتهم الرئيسى بالقضية متهم بالتحريض ولم يشارك بالأحداث

قال سيد فياض المحامى ودفاع المتهمين فى قضية "فتنة الشيعة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حمدى الجلحاوى والمتهم الرئيسى فى القضية والصادر ضده قرار بالسجن المشدد 14 سنة كباقى المتهمين، لم يشارك فى الأحداث ولم يكن متواجداً على مسرح الجريمة حين وقعها.

وأضاف "فياض"، أن التهم التى وجهتها النيابة إلى "الجلحاوى" تفيد بالتحريض على القتل، وليس المشاركة فى الفعل الرئيسى، وذلك لأنه - وفقاً للتحقيقات - نظم مسيرة ضد الشيعة بمنطقة قرية زاوية أبو مسلم قبل الأحداث، وهى ما أدت إلى تحفيز مشاعر الكراهية فى نفوس أهل القرية للشيعة والتربص بهم، ومن ثمَّ الانقضاض عليهم بعدها بأيام ووقوع الحادث.

وكانت قوات أمن مطروح ضبطت المتهم الرئيسى فى الواقعة والمحرض الأول عليها "حمدى محمد بربك الجلحاوى"، بعد أن رصده رجال الأمن الوطنى عند بوابة الكيلو الـ21 شرق مدينة مرسى مطروح، حيث كان فى طريقه إلى مدينة السلوم الحدودية والتسلل إلى ليبيا، واعترف المتهم الذى يعمل بشركة مواد غذائية أنه حاول الهرب خوفاً من الملاحقات الأمنية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت بالسجن المشدد 14 سنة لـ23 متهمًا وبرأت 8 آخرين فى القضية رقم 3117 جنايات الجيزة لسنة 2013، المعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة"، التى وقعت أحداثها بقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس بالجيزة، وراح ضحيتها القيادى الشيعى "حسن شحاتة" وثلاثة من أنصاره وأصيب 13 آخرون.