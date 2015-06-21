أول دعوى طلاق فى رمضان: لم يمنعه الصيام من خيانتى وضبطته مع خطيبته السابقة

أقامت "عفاف.خ" دعوى طلاق، أمس السبت، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجها "صابر.ج" بعد زواج دام 3 سنوات بينهم ونتج عنه طفل، واتهمته بخيانتها مع خطيبته السابقة وضبطه فى وضع غير أخلاقى، قائلة: "لم يمنعه شهر رمضان من تكرار تصرفاته المسيئة".

وأضافت الزوجة العشرينية "عفاف": "صبرت عليه طوال 3 سنوات زواج وحاولت أن أربى ابنى "محمد" لكن للأسف زوجى كان يحاول متعمدا أن يجعلنى أكرهه.. فكل مرة يقوم بالاتصال بخطيبته السابقة ويقضى معها أكثر مما يقضى معنا وعندما أحدثه فى ذلك الأمر يتهمنى بالوسوسة".

وتابعت "عفاف"، فى دعواها أمام محكمة الأسرة بـ"زنانيرى": "تركت له المنزل أكثر من مرة وهددته إذا لم يرجع عما فيه سأرغمه على طلاقى، وخيرته بينى وبينها لكنه للأسف ترك بيته وابنه واختارها لأذهب وأجده فى وضع غير أخلاقى معها، وعندها قررت أن أترك هذا الشخص المريض بالخيانة وأقمت دعوى الطلاق.

يذكر أن محكمة الأسرة بزنانيرى، حددت يوم 30 يونيو لنظر أولى جلسات القضية.