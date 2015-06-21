بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتنكر بارتداء"شبشب وطاقية" ويتجول فى الأسواق

غافل الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، حرسه الخاص بعد أداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد الاستاد، وبمجرد خروجه من المسجد استقل "تاكسى"، دون أن يعرفه سائق التاكسى.

وارتدى المحافظ شبشب وطاقية على رأسه وأمسك بسبحة وهو يلبس بنطلون وقميص وتوجه للمزلقان الأوسط للتعرف على أحوال المواطنين ومدى توفير السلع، وسار فى عدد من شوارع مدينة كفر الشيخ متخفياً دون أن يكون معه حرس، ولم يعرفه أحد وهو يفاصل فى الأسواق أثناء محاولته لشراء الفواكه، وتوجه لعدد من البائعين وأمسك بمشمش وخوخ ودخل محالاً للأقمشة وجلس خمس دقائق لمعرفة حركة البيع والشراء، ثم توجه لميدان مسجد سيدى طلحة، ثم توجه لعدد من الشوارع المؤدية للمزلقان الأوسط، ثم توجه لميدان زويل، ثم عاد للمزلقان الأوسط ليستقل ميكروباص ويعود لديوان عام المحافظة .