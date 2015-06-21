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بالفيديو.. علا غانم: "25 يناير" ثورة شحاتين وبلطجية.. و"30يونيو" ثورة شعب

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بالفيديو.. علا غانم: "25 يناير" ثورة شحاتين وبلطجية.. و"30يونيو" ثورة شعب بالفيديو.. علا غانم: "25 يناير" ثورة شحاتين وبلطجية.. و"30يونيو" ثورة شعب
أعربت الفنانة علا غانم عن سعادتها برحيل نظام الإخوان المسلمين من الحكم فى ، كما أعربت عن كرهها لثورة 25 يناير، قائلة: "شحاتين مصر كلها كانت مأجورة وبلطجية مصر كلها كانت مأجورة فى يناير.. نعم كان فيه شوية شباب لطاف.. ولكن الشعب المصرى هو اللى نزل فى 30 يونيو".

وفى جانب آخر قالت علا غانم، فى حوارها ببرنامج "بدون مكياج"، مع الإعلامى طونى خليفة على فضائية "القاهرة والناس"، إن بعض الفنانات يحصلن على أجور عالية وهن لا يستحققنّ أمثال ليلى علوى، ويسرا، وإلهام شاهين، مشيرة إلى أن أعمال الراحلة سعاد حسنى لم تكن كلها ناجحة، معربة عن أمنيتها بالعمل مع المخرجة إيناس الدغيدى، واصفة إياها بالجريئة.

وذكرت أن زوجها الثانى كان أنانيًا وعصبيًا ودائم الاعتداء عليها، مشيرة إلى أن سبب غضبها من الإعلامى مفيد فوزى، تلاعبه بالألفاظ، فى أحد اللقاءات بينهما.

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