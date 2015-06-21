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"صحة الإسكندرية ": الكشف على 7407 مواطنين فى قوافل مجانية بالأماكن المحرومة

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"صحة الإسكندرية ": الكشف على 7407 مواطنين فى قوافل مجانية بالأماكن المحرومة "صحة الإسكندرية ": الكشف على 7407 مواطنين فى قوافل مجانية بالأماكن المحرومة
قال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إن المديرية تعمل على توفير الخدمات الصحية المجانية للأماكن المحرومة من الخدمات الصحية والأماكن الفقيرة والأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن المديرية قد نظمت فى الفترة من شهر مارس إلى يونيو الجارى، نحو 7 قوافل طبية إلى قرية فلسطين – أبو بسيسة – أبو صير – الوفاء – بنجر 4 – عبد القادر – خالد بن الوليد، خورشيد، ابيس 2 - ابيس 10 - مأوى القبارى، ووصل إجمالى المنتفعين بالقوافل إلى 7407 مواطنين.

وأوضح أن تنظيم تلك القوافل الطبية جاء من خلال حافظة الإسكندرية تحت رعاية هانى المسيرى محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع المديرية الشئون الصحية، حيث تم تنظيم سلسلة من القوافل الطبية بالتوازى مع القوافل الطبية التى تقيمها وزارة الصحة.

ولفت إلى أن خطة مقترح القوافل الطبية تستمر على مدار شهرين بإجمالى 8 قوافل بمعدل قافلة أسبوعيًا حتى يتم تغطية كل المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن هذه القوافل لا تحمل ميزانية وزارة الصحة أى أعباء مالية والأدوية مجانًا من شركات الأدوية.
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