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القبض على موظف وفلاح بحوزتهما 2330 قرصًا مخدرًا بالمنيا

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القبض على موظف وفلاح بحوزتهما 2330 قرصًا مخدرًا بالمنيا القبض على موظف وفلاح بحوزتهما 2330 قرصًا مخدرًا بالمنيا
تمكنت مباحث المخدرات، السبت، من إلقاء القبض على موظف وفلاح، بحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا يفيد القبض على "ح.م"، 24 سنة موظف، و"ج.ر"، 46 سنة فلاح، بحوزتهما 2330 قرصًا لعقار باركينول وأبتريل المخدر، أثناء استقلالهما السيارة رقم 59245 ملاكى أسيوط بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.
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