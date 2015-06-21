الشرطة العراقية تحرر جزيرة غرب سامراء بصلاح الدين من قبضة "داعش"

أكدت قيادة الشرطة الاتحادية تحرير جزيرة غرب سامراء بصلاح الدين شمالى العراق من سيطرة مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى واستعادت السيطرة على مسار خط أنبوب نفط استراتيجى بالمنطقة.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت - فى بيان صحفى مساء اليوم/السبت/ - إن قوات من الفرقة الخامسة طهرت جزيرة غرب سامراء من سيطرة "داعش" ورفعت العلم العراقى على منطقة خط اللاين لأنبوب النفط الاستراتيجى بعد معارك استمرت لساعات مع مسلحى داعش.

وأشار إلى أن قوة تابعة للواء شمال بغداد شنت هجمات واسعة استهدفت جيوب تابعة للتنظيم وتمكنت من تطهير أجزاء كبيرة من منطقة "البوجواري" بقضاء "بيجي" بمحافظة صلاح الدين.. لافتا إلى أن تم تكبيد الإرهابيين خسائر فى الارواح ودمرت العديد من آلياتهم فى منطقتى "البو جواري" و"خط اللاين".

على صعيد متصل، كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية حاكم الزاملى عن أنه تم اعتقال قادة كبار فى تنظيم(داعش) وضبط 150 شريحة هاتف نقال كانت تستخدم فى عمليات التفخيخ بقضاء سامراء.. وقال الزاملي- فى تصريح لشبكة "السومرية نيوز"- إن القوات الأمنية وسرايا السلام التابعة للتيار الصدرى الشيعى تمكنت بعد تحرير جزيرة سامراء وخط اللاين واعتقلت عناصر خطيرة وقادة كبار فى داعش.

وأضاف: أن العناصر المعتقلة كانت مسئولة عن عمليات التفخيخ والاغتيالات، وأنه تم ضبط عدد من العبوات الناسفة وأجهزة موبايل وشرائح هاتف نقال كانت تستخدم فى عمليات التفخيخ.

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