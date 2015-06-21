علا غانم: "أكره ثورة يناير وأيامها كانت سودة وبحب السيسى وسعيدة بنظامه"

شنت الفنانة علا غانم هجومًا على ثورة 25 يناير، واصفة الأربعة سنين التى خلفتها بـ"السوداء"، إذ قالت: "أكره ثورة 25 يناير، دى كانت أيام وسنين سودة، وأى حد يفتكرها لازم يمتعض، والتغيير كان ممكن أن يحدث بدونها، ولكن إحنا اتفعصنا أربع سنين بسببها".

وأعربت علا غانم فى حوارها مع الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "بدون مكياج" على قناة "القاهرة والناس"، عن حبها للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "أنا فى منتهى السعادة بنظام عبد الفتاح السيسى، وكل يوم بحبه أكثر وأقول إن هو ده اللى يمثلنى".

وطالبت علا غانم بترك النظام الحالى لأربع سنين مقبلة، بدون أى ضغوطات عليه، قائلة: "زى ما سبناكم أربع سنين لحد ثورة 30 يونيو، إدونا بريك أربع سنين لحد ما تشوفوا إحنا عملنا ايه".

وأضافت الفنانة علا غانم خلال حوارها مع الإعلامى طونى خليفة: "نفسى أشتغل مع إيناس الدغيدى لأنها جرئية فى عرض أى مشكلة".