أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

علا غانم: "أكره ثورة يناير وأيامها كانت سودة وبحب السيسى وسعيدة بنظامه"

Google+ Print
علا غانم: "أكره ثورة يناير وأيامها كانت سودة وبحب السيسى وسعيدة بنظامه" علا غانم: "أكره ثورة يناير وأيامها كانت سودة وبحب السيسى وسعيدة بنظامه"
شنت الفنانة علا غانم هجومًا على ثورة 25 يناير، واصفة الأربعة سنين التى خلفتها بـ"السوداء"، إذ قالت: "أكره ثورة 25 يناير، دى كانت أيام وسنين سودة، وأى حد يفتكرها لازم يمتعض، والتغيير كان ممكن أن يحدث بدونها، ولكن إحنا اتفعصنا أربع سنين بسببها".

وأعربت علا غانم فى حوارها مع الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "بدون مكياج" على قناة "القاهرة والناس"، عن حبها للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "أنا فى منتهى السعادة بنظام عبد الفتاح السيسى، وكل يوم بحبه أكثر وأقول إن هو ده اللى يمثلنى".

وطالبت علا غانم بترك النظام الحالى لأربع سنين مقبلة، بدون أى ضغوطات عليه، قائلة: "زى ما سبناكم أربع سنين لحد ثورة 30 يونيو، إدونا بريك أربع سنين لحد ما تشوفوا إحنا عملنا ايه".

وأضافت الفنانة علا غانم خلال حوارها مع الإعلامى طونى خليفة: "نفسى أشتغل مع إيناس الدغيدى لأنها جرئية فى عرض أى مشكلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365