وزارة الخارجية: ننسق مع الجانب الألمانى لمتابعة تفاصيل توقيف أحمد منصور

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية لـ"اليوم السابع" إن الخارجية تجرى اتصالات مستمرة مع السلطات الألمانية عبر سفارة مصر فى برلين فى أعقاب إعلانها توقيف الإعلامى الإخوانى أحمد منصور فى مطار برلين بناء على على مذكرة توقيف مصرية.

كما أوضح عبد العاطى أن الخارجية تنسق أيضًا مع الجهات المعنية والوزارات المختصة بالقضية داخل مصر لمتابعة التفاصيل على مدار الساعة.

وكانت السلطات الأمنية فى المطار أبلغت منصور أن القضاء هو من سيقرر فى مسألة توقيفه على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية، وكان منصور فى طريق العودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج "بلا حدود" الأربعاء الماضى.

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