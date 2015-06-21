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حركة "الضباط الأحرار" بالموصل تقتل المسئول الطبى فى "داعش"

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حركة "الضباط الأحرار" بالموصل تقتل المسئول الطبى فى "داعش" حركة "الضباط الأحرار" بالموصل تقتل المسئول الطبى فى "داعش"
ذكرت حركة "الضباط الأحرار" فى الموصل ، أنها تمكنت من قتل المسئول الطبى فى تنظيم(داعش) الإرهابى محمد عكوش المكنى "أبو دعاء" الموصلى، وهو طبيب سابق فى الجيش العراقى برتبة عميد.

وقال عضو الحركة محمد البعاج - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن قوة من حركة الضباط الأحرار تمكنت من قتل المسئول على ملف الطب فى داعش بمدينة الموصل مركز محافظة نينوي، وذلك فى مدينة الجزائر وسط مدينة الموصل.

على صعيد آخر، رجح الخبير فى شئون الجماعات المسلحة العراقى هشام الهاشمى اليوم ، أن يكون تواجد زعيم (داعش ) أبو بكر البغدادى فى "ولاية الفرات بداعش" الممتدة من القائم فى الجانب العراقى إلى منطقة البوكمال فى الجانب السوري.

واعتبر الهاشمى - فى تصريح صحفى - أن ما تسمى "ولاية الفرات" هى مركز الثقل لأنها عقدة التواصل والمدد والمعسكرات والمخازن الأكثر أمنا، وخسارتها تعنى حصار (داعش) فى العراق وتحجيمه فى سوريا، ومن أجل ذلك تشير كل التقارير إلى وجود البغدادى وقياداته هناك، وهم فى قرى هذه المنطقة ذات المناخ المعتدل والجغرافية المتعددة والعشائر المبايعة لهم.

وأضاف:" كلما كان الضوء مسلطا على معارك نينوى والرقة والأنبار والحسكة فإن ولاية الفرات ستبقى آمنة، وهى بعيدة عن الاستهداف.. وأشار إلى أن العراق أمام لحظة فاصلة فى الحرب على داعش قبل فوات الأوان كى لا يتم خسارة الجولة فى الأنبار أو بيجى ، والتحرك إلى مناطق ولاية الفرات عسكريا من أجل إنهاء البغدادى وداعش.
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