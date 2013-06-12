الأمين: سأقاضي من يروج الأكاذيب ضدي.. ومزاعم "عبدالسلام" هدفها الاعتداء على "cbc" و"الوطن"

الشركات المساهمة المالكة لقنوات "سي بي سي" و"الوطن" تخضع لرقابة لـ"المركزي للمحاسبات"

كتب : سهيلة حامد منذ 22 دقيقة

أكد المهندس محمد الأمين، مالك مجموعة قنوات "سي بي سي"، وجريدة "الوطن" أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا لما يكفله القانون والدستور، حيال من يروج الأكاذيب ضده والتي تمس سمعته الشخصية.

كان نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية الإسلامي، زعم خلال مؤتمر للأحزاب والقوى الإسلامية، اليوم أن هناك تحركات من قبل وأتباع النظام السابق لحشد الناس يوم 30، مشيرًا إلى هناك دولاً من الخليج العربي تُحوِّل أموالاً طائلة لمصر عبر حقائب دبلوماسية لتمويل عدد من القنوات المملوكة للفلول، مثل قنوات "سي بي سي" وجريدة "الوطن" المملوكة لمحمد الأمين، على حد قوله.

وقال الأمين في بيان له، إن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، والأجهزة الرقابية في الدولة لديها جميع المعلومات عن مصادر أمواله، مضيفا "إذا صح أي شيء مما اتهموني به فعليهم أن يتخذوا الإجراءات القانونية حيالي".

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وأكد رجل الأعمال، أن الشركات المساهمة المالكة لقنوات "سي بي سي" وجريدة "الوطن" تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي معلوم مصادر الأموال الداخلة إليها وأوجه إنفاقها.

واعتبر الأمين أن هذه المزاعم، ما هي إلا خطوة استباقية قد تلحقها اعتداءات تستهدف شخصه أو "سي بي سي" و"الوطن"، وطالب مؤسسة الرئاسة ووزارتي الداخلية والدفاع بتوفير الحماية الشخصية للعاملين بهما".