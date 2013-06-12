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شركة أدوية عالمية تتوصل لتسوية بشأن براءة اختراع دواء بروتونيكس

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شركة أدوية عالمية تتوصل لتسوية بشأن براءة اختراع دواء بروتونيكس شركة أدوية عالمية تتوصل لتسوية بشأن براءة اختراع دواء بروتونيكس

أعلنت شركة فايزر للصناعات الدوائية أنها توصلت إلى تسوية بقيمة 2.15 مليار دولار مع شركتين من شركات تصنيع الأدوية، بشأن بيع نسخهم من دواء البروتونيكس لعلاج حموضة المعدة.

وقالت ثانى أكبر شركة لتصنيع الأدوية فى العالم إن شركة تيفا فارماسيتيكال اندستريس للصناعات الدوائية ستدفع مبلغ 1.6 مليار دولار لشركة فايزر وشركة تاكيدا فارماسيتيكال اليابانية، وتدفع شركة صن فارماسيتيكال اندستريس 550 مليون دولار.

وتعتبر شركة تيفا إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية فى العالم، وبدأت بيع نسختها المماثلة من البروتونيكس فى ديسمبر عام 2007. وأطلقت شركة صن نسختها عام 2008، وانتهت شهادة اختراع الدواء فى عام 2011.

وطورت شركة نيكوميد للأدوية البروتونيكس قبل أن تشتريها شركة تاكيدا، ورخصت نيكوميد البروتونيكس إلى شركة وييث، التى اشترتها شركة فايزر. وتقول شركة فايزر إنها ستحصل على 64 فى المائة من إجراءات التسوية.

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