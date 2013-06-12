وقفة صامتة لصحفيي "الأخبار" احتجاجا على مانشيت "ماما قطر"

المحتجون: المانشيت إهانة لمصر ومجاملة للإخوان.. ورئيس التحرير لا يستحق كرسي مصطفى أمين

كتب : محمد سليمان تصوير - محمود الدبيس منذ 47 دقيقة

نظم عدد من صحفيي جريدة الأخبار وغيرها من المؤسسات الصحفية، وقفة صامتة ظهر اليوم أمام مقر الجريدة، احتجاجا على اختيار رئيس تحرير الجريدة محمد حسن البنا لمانشيت "ماما قطر توفر الغاز لمصر"، لينشره على صدر الصفحة الأولى للجريدة أمس، وهو ما اعتبره الصحفيون إهانة للجريدة ولمصر ومحاولة لمجاملة النظام وجماعة الإخوان.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "الأخبار تمرض.. ولا تموت" و"المانشيت كتبته ليه؟ طيب قولي شيلته ليه؟" و"مصر فوق الجميع"، و"هفضل حر وقلمي في إيدي وعمري ما أقولك يوم يا سيدي".

وأكد محمود كمال، أحد الصحفيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أنهم معترضون علي السياسة التحريرية لرئيس التحرير منذ مجيئة، قائلا: "لم يتغير شئ بعد الثورة فما كان يحدث في عهد الحزب الوطني يحدث في عهد الحرية والعدالة". وأضاف أن المانشيت الذي نشر أمس أثار استياء العديد وأنه شخصيا فهمه على أساس السخرية، لكن ما أثاره هو حذف المانشيت في الطبعة الثانية مما يدل على صدور تعليمات بذلك وهو ما يرفضه صحفيو المؤسسة، قائلا :"رئيس التحرير لا يستحق أن يجلس على كرسي مصطفى أمين".

وأوضح أن الحديث عن أن "المانشيت" خطأ فني ليس صحيحا، متسائلا "إذا كان رئيس التحرير نشره بإرادته فماذا حذفه؟" بحسب قوله. مؤكدا على رفضهم تدخل مجلس الشورى في اختيارات رؤساء التحرير مرة أخرى.

ورفض رئيس تحرير الأخبار التعليق علي الأزمة، مؤكدا في اتصال هاتفي مع "الوطن" أن ظروفه الصحية تمنعه من الرد، وأنه في إجازة ولم يذهب للجريدة أمس.