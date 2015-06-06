أسعار مخفضة للسلع بمنافذ بيع القوات المسلحة فى نشرة جديدة مع رحاب عبداللاه

1 – الرئيس يصل القاهرة بعد زيارته لألمانيا والمجر

>وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى، بعد انتهاء زيارتة لدولتى ألمانيا والمجر، وسط وجود جميع القيادات الأمنية بالمطار لاستقبال الرئيس.

وأجرى الرئيس خلال زيارتة لألمانيا العديد من المباحثات مع نظيره الألمانى، يواخيم جاويك، بقصر الرئاسة، كما عقد جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت سُبُل دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، إلى جانب التطورات الجارية فى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المجرى، تلاها اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين.

2 – فى جولة مفاجئة..محلب يتفقد معهد القلب بإمبابة ويكلف بإعفاء مدير”تيودور بلهارس”

>فوجئ المرضى بعيادات معهد القلب بالكيت كات بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتجول وسطهم، ويستمع إلى شكاوى بعضهم .

وفى بداية جولته بالأدوار استاء المهندس إبراهيم محلب من عدد من السلوكيات والظواهر، وعنف المسئولين عنها، وعقب انتهاء الجولة عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع عميد المعهد، ورؤساء الأقسام، بحضور الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة وقال للمسئولين :” اللى خايف على عيادته يمشى”.

وكلف رئيس الوزراء وزير الصحة بأن يوقع اليوم قرارات إعفاء المسئولين المقصرين من مناصبهم،

وعقب زيارته لمعهد القلب القومى، توجه رئيس الوزراء فى زيارة مفاجئة أيضاً إلى معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالوراق، وعند دخوله المعهد سأل عن المدير، فأكدوا أنه فى إجازة.

وأبدى المهندس إبراهيم محلب استياءه من مظاهر الإهمال الشديد والفوضى، وكلف وزير البحث العلمى بإعفاء مدير المعهد من منصبه، والتنسيق مع وزير الصحة لإعداد خطة تطوير شاملة للمعهد ليصبح قادراً على تقديم خدمة بحثية وعلاجية ملائمة للمواطنين.

3 وزير العدل: تعيين قاضيات بمنصب رؤساء محاكم ابتدائية الأيام المقبلة

>قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه خلال الأيام القادمة سيتم تعيين قاضيات بمنصب رؤساء محاكم ابتدائية، فضلاً عن تعيين مساعدات لوزير العدل من النساء أيضا، وذلك إيمانا بخطة الوزارة بدور المرأة فى المجتمع وتذليل كافة الصعوبات ومواجهة التحديات اللاتى تواجههن خلال طريقهن.

وأضاف الزند، خلال مؤتمر “القاضيات فى الوطن العربى” المنعقد اليوم السبت، أن مصر حرصت منذ الوهلة الأولى للانضمام الى كافة الاتفاقيات التى تكفل حقوق المرأة، مؤكداً أن الدساتير المصرية جميعاً نصت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ،لافتا إلى أنه تم تعيين أول دفعة من القاضيات المصريات في عام 2007، حيث تم تعيين 30 قاضية مصرية.

4 – أخطر اعترافات خلية “أولاد الشاطر” عن تجسس الإخوان.

مذكرة التحريات الأولية فى القضية

>على الرغم من أن بيان الأجهزة الأمنية للإعلان عن خلية خيرت الشاطر لم يتجاوز 306 كلمات، ولم تستغرق إذاعته على التليفزيون المصرى غير 3 دقائق و48 ثانية، فإن ما كشفه البيان من معلومات خطيرة ظل حديث الرأى العام، ومحل اهتمام كل برامج التوك شو، لسببين رئيسيين، أولهما أن البيان تم الإعلان عنه من قبل جهاز أمنى سيادى، وليس وزارة الداخلية كما كان معتادًا من قبل، إضافة إلى أن توقيت خروج البيان قبل ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا.>«اليوم السابع» حصلت على ملامح مذكرة التحريات الأولية التى أعدتها الأجهزة الأمنية عن القضية، وتحصلت بناء عليها على إذن الجهات القضائية لبدء التحرك القانونى تجاه المتهمين المتورطين، وبحسب ما جاء فى المذكرة التى يصل عدد أوراقها إلى 29 ورقة، وشارك فى إعدادها ضباط بالأمن الوطنى، وجهاز سيادى آخر، فإن تكوين خلية خيرت الشاطر جاء فى سرية شديدة وبتعليمات من التنظيم الخاص بمكتب الإرشاد فى يناير 2012 بعد حصول جماعة الإخوان على الأغلبية فى البرلمان قبل وصول مرسى إلى كرسى الحكم، وكانت التعليمات الأساسية لجميع القيادات الإخوانية هى نشر أكبر عدد من قيادات الإخوان على المصالح الحكومية للسيطرة عليها تنفيذيًا، فيما عرف بعد ذلك بأخونة الدولة، إضافة إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن المصالح والهيئات الحكومية لتدعيم السيطرة المعلوماتية على مفاصل الدولة.

وبحسب مذكرة التحريات، تكونت فرق عمل مختلفة تم توزيعها على المصالح والمؤسسات الحكومية، سواء وزارات خدمية كالتموين والتعليم والصحة، أو حتى وزارات سيادية، كالخارجية والشرطة والدفاع، وكان لكل فريق 4 طرق فى الحصول على المعلومات، من بينها طريق شرعى و3 طريق غير شرعية، والطريق الشرعى هو جمع المعلومات المنشورة بالأساس على المواقع الرسمية للوزارات وتخزينها، أما الطرق الثلاثة غير الشرعية فكانت جمع كل قواعد البيانات المدرجة بالوزارت والمصالح المحظور نشرها أو تداولها أو رفعها على شبكات الإنترنت، إضافة إلى الحصول على قوائم بأسماء القضاة بكل محاكم الجمهورية، وأسماء ضباط الشرطة بديوان الوزارة وبمديريات الأمن بالمحافظات، فضلًا على القائمة الأخطر بأسماء أفراد القوات المسلحة وضباطها، واستندت مذكرة التحريات الأولية إلى محاولة اختراق إحدى صفحات الجهات السيادية على مواقع التواصل الاجتماعى، غير أن المحاولة باءت بالفشل، وتبين فيما بعد أن القصد من ورائها كان السيطرة على الصفحة ونشر تعليق عليها يسىء للجهة السيادية، ويعكس سهولة اختراقها وعدم سيطرتها على صفحاتها الإلكترونية، وهو ما لم يحدث.

وتظهر مذكرة التحريات أن المعلومات التى يتم تجميعها لم ترفع مجردة لخيرت الشاطر «صاحب الخلية»، إنما كانت ترفع بعد تحليلها وربطها بالمعلومات الأخرى التى تم الحصول عليها من جهات ووزارات أخرى، وكان يعمل على تحليل المعلومات فريق آخر غير فريق الجمع، لديه القدرة على التحليل والربط.

سر مقر الإخوان بشارع منصور بجوار الداخلية

سر اسم أيمن جاب الله ضمن قائمة المتهمين فى خلية الشاطر

>اللافت فى مذكرة تحريات خلية خيرت الشاطر أنها استندت إلى معلومة سبق أن ذكرها ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك فى تحرياته بقضية التخابر الكبرى، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وهى أن الأجهزة السيادية، وتحديدًا المخابرات العامة والحربية، رصدت قيام خيرت الشاطر بتشكيل فريق للمراقبة والتجسس على عدد من المصالح الحكومية المهمة، مستعينًا بعدد من أجهزة الاتصالات التى تم استيرادها من ألمانيا، وتمريرها إلى الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة وبعيدًا عن رجال الأمن وقت حكم المعزول، فضلًا على أن إتمام الشاطر للمراقبة والتجسس تطلب منه تخصيص فريق دعم فنى لحل أى مشكلة تطرأ مع الاستخدام أولًا بأول. وأشارت مذكرة التحريات أيضًا إلى معلومة فى غاية الخطوة، مفادها أن اختيار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن يكون مقرهم الرئيسى بشارع منصور بوسط القاهرة، وتحديدًا على بعد أمتار قليلة من مقر وزارة الداخلية، ومبنى الأمن الوطنى بلاظوغلى، كان الهدف من ورائه هو التمكن فيما بعد من تركيب أجهزة حديثة تتمكن من التقاط الموجات اللاسلكية لقيادات الداخلية والأمن الوطنى، والتى تتضمن كل التحركات والأوامر الخاصة برجال الأمن، وهو ما تطلب فى وقت سابق من رجال الأمن تغيير موجات اتصالاتهم اللاسلكية بشكل دورى لعدم الوقوع فى فخ التجسس من قبل خلية خيرت الشاطر.>لا يحظى أيمن جاب الله بشهرة واسعة فى قطاع قيادات الإخوان لأنه لم يشغل يومًا منصبًا قياديًا فى مكتب الإرشاد، أو حتى فى الدرجات التنظيمية الأقل فى جماعة الإخوان، غير أن مذكرة تحريات الأجهزة الأمنية وصفته بأنه العنصر الأكثر خطورة على مصر فى الشهور الماضية، وذلك لتأثيره القوى إعلاميًا فى تشويه صورة مصر بالخارج، فأيمن جاب الله هو مؤسس قناة الجزيرة مباشر مصر، والمسؤول الأول عن ظهور كل قيادات الإخوان على شاشتها، وسخرها بالتنسيق مع الإدارة القطرية على أن تكون الجزيرة الذراع الإعلامية الأساسية للجماعة، وحتى بعد أن تم إغلاق الجزيرة مباشر مصر فى القاهرة، ونقل بثها إلى الدوحة، كان جاب الله هو المسؤول الأول عن كل الأخبار المصرية على الجزيرة والمنسق الأساسى لإخراج صور مظاهرات الإخوان فى الشوارع المصرية على شاشة الجزيرة، حتى وإن كانت مظاهرت بأعداد قليلة.

بحسب مذكرة التحريات فإن الاتهام الثانى الوارد بها يتعلق بأيمن جاب الله تحديدًا، وهو بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد، ولم تشر مذكرة التحريات ما إذا كان جاب الله سبق اتهامه فى قضايا تتعلق بالتحريض على العنف أو غيره منذ 30 يونيو حتى الآن، غير أن البحث القانونى الأولى يكشف أن جاب الله لم يرد اسمه فى أى قضية من قبل إلا فى قضية واحدة قديمة، عندما شنت مباحث المصنفات حملة موسعة على مقر قناة الجزيرة مباشر مصر فى العجوزة، وحررت محضرًا ببث مواد إعلامية وحيازة أجهزة دون ترخيص، ووقتها خضع أيمن جاب الله للتحقيق لساعات ثم حصل على إخلاء سبيل من النيابة العامة.

دور محمود عزت ومحمود حسين فى الخلية الإرهابية

>وصفت مذكرة التحريات الأولية عن خلية الشاطر القياديين فى جماعة الإخوان محمود عزت ومحمود حسين أنهما القياديان الأخطر فى الجماعة ممن لم يقبض عليهم حتى الآن، رغم الملاحقات الأمنية المستمرة لهما، بمجرد ورود أى معلومات جديدة عن مقرات اختبائهما، وتفيد المذكرة أن «عزت» و«حسين» هما الرأس المدبرة حاليًا لجماعة الإخوان، وأن عزت تحديدًا هو القائم بأعمال المرشد فى مصر، ويجمع كل مراكز القوى للجماعة بعد القبض على محمد بديع وباقى القيادات والخاضعين لمحاكمات قضائية، ويتولى مسؤولية إدارة خلية الشاطر بعد 30 يونيو، أما محمود حسين فهو يتولى التنسيق مع الإخوان خارج مصر، خاصة أنه استطاع الهرب بعد 30 يونيو.

وكررت مذكرة التحريات فى أكثر من فقرة أن «عزت» و«حسين» هما مركز صناعة التكليفات لقيادات الجماعة الوسيطة لتنفيذ الأعمال الإرهابية بناء على المعلومات التى جرى تجميعها فى وقت سابق، وتحديدًا العمليات الإرهابية المتعلقة بضرب مؤسسات الدولة، واستهداف ورجال الجيش والشرطة.

ما لم يذكره البيان عن جهاد الحداد

بدء التحقيقات فى القضية

5 – أسعار مخفضة للسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان فى منافذ بيع القوات المسلحة

المجمدات

>لم يرد فى بيان الأجهزة الأمنية أى إشارة لجهاد الحداد، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان، غير أن مذكرة التحريات ورد بها شرح تفصيلى لدور «جهاد» فى بث شائعات كاذبة عن البلاد وقت فض رابعة وبعدها، وجاء بالمذكرة الآتى: «لم يتوقف عمل خلية خيرت الشاطر بعد القبض عليه فى يوليو 2013 أو حتى بفض اعتصام رابعة فى 14 أغسطس من نفس العام، إنما استمرت الخلية تعمل، ولكن بشكل مغاير وفقا لتطورات الأحداث فى البلاد». ودللت مذكرة التحريات بواقعة كان طرفها الأساسى جهاد الحداد، المتحدث الرسمى للإخوان، حيث كان جهاد على رأس فريق فنى لبث أخبار على مواقع التواصل الاجتماعى من داخل مصر ضد الأمن القومى المصرى، مستخدمًا فى ذلك إحدى التقنيات الحديثة عبر موقع يدعى Private Internet Browsing، وهو موقع يكفل لرواده التصفح السرى دون أن يتحدد مكان دخولهم على الإنترنت، وذلك عبر شراء حسابات خاصة تسمى Virtual private network، وبحسب مذكرة التحريات، فإن الأجهزة الأمنية رصدت استخدام «جهاد» وفريق عمله تلك المواقع، ورصدت أيضًا مكالمات هاتفية مسجلة عن تفاصيل استخدامها وشراء حسابات عليها.>بحسب المعلومات، فإن مذكرة التحريات الأولية للأجهزة الأمنية عن خلية الشاطر تم إرسالها مع ما تم ضبطه من أحراز مع عدد من المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة المصرية لبدء التحقيقات الرسمية فى القضية بشكل سرى، خاصة أن خيوط الخلية الإرهابية لم تكتمل بعد، وبحسب المعلومات أيضًا فإن جهات التحقيق ستستدعى الثنائى خيرت الشاطر وأيمن على من محبسهما لسؤالهما فى الاتهامات المنسوبة إليهما والأعمال العدائية التى خططا لها ضد البلاد، واختراقات المصالح الحكومية التى كانا وراءها الشهور الماضية.>مع اقتراب شهر رمضان الكريم ومراسم الاستعداد لاستقباله، والتى منها شراء المأكولات، وفى إطار حرص “اليوم السابع” على تقديم كل جديد من الخدمات الإخبارية الحصرية والمتنوعة، ننشر أسعار السلع الاستهلاكية بالأسعار المخفضة فى منافذ بيع القوات المسلحة.. وجاءت كالآتى:>1- محشى ورق عنب وزن 800 جرام يتراوح سعره من 16.00 إلى 17.50جنيه

2- كبيبة مجمدة يتراوح سعرها من 22.50 إلى 23.50 جنيه

3- سمبوسك مجمده يتراوح سعرها من 21.00 إلى22.00 جنيها

4- محشى كرنب وزن 950 جراما يتراوح سعره من 16.00 إلى 17.00 جنيها

5- كفتة أرز مجمدة يتراوح سعرها من 18.00 إلى 19.50 جنيه

6- محشى كرنب وزن كيلو يتراوح سعره من 18.00 إلى 20 جنيها

7- جمبرى مجمد وزن 500 جرام يتراوح سعره من 35 إلى 53 جنيها حسب الحجم

8- جمبرى مجمد وزن كيلو يتراوح سعره من 68 إلى 70 جنيها حسب الحجم

9- فاصوليا خضراء مجمدة وزن 400 جرام يتراوح سعرها من 3.00 إلى 3.50 جنيه

10- بامية مجمدة وزن 400 جرام يتراوح سعرها من 6.50 إلى 7.75 جنيه

11- خضار مشكل مجمد وزن 400 جرام يتراوح سعره من 3.00 إلى 3.75

12- سبانخ مجمدة وزن 400 جرام يتراوح سعرها من 2.00 إلى 2.75

13- ملوخية مجمدة وزن 400 جرام يتراوح سعرها من 3.50 إلى4.00

14- بسلة بالجزر مجمده وزن 400 جرام يتراوح سعرها من 4.50 إلى 5.25

15- فرخة مجمدة وزن 1.300جرام يتراوح سعرها من 26.00 إلى 27.50

الأسماك

>1- كيلو سمك بلطى يتراوح سعره بين 16 و18 جنيها

2- كيلو سمك فيليه يتراوح سعره بين 63 و65 جنيها

3- كيلو جمبرى يتراوح سعره بين 118 إلى 120 جنيها

حبوب

>1- شكارة أرز وزن 5 كيلوجرامات يتراوح سعرها من 19.25 إلى23.00

2- بلح ناشف وزن كيلو 12.5

3- بلح مصرى وزن كيلو 6.75

6 – 10 معلومات لا تعرفها عن الزواج.. اللى أوله حب أخرته طلاق

>إذا كنت مقبلا على خوض تجربة الزواج، فعليك أن تعلم جيدا أن هناك الكثير من الأمور والحقائق التى يجب أن تكون على دراية بها، حتى تستطيع أن تنجح فى هذه التجربة وتعبر بها إلى بر الأمان، فى السطور التالية نقدم 10 معلومات وحقائق لا تعرفها عن هذه التجربة، وذلك وفق ما قدمها لنا موقع “فاكت”.

1- 80 فى المئة ممن يتزوجون عن حب تكون نهاية علاقتهم الطلاق، وذلك وفق الكثير من الدراسات التى أجريت مؤخرا على مستوى العالم.

2-من بين كل خمس متزوجين هناك حالة منهم غير مستمعين بالعلاقة بسبب مشكلات لها علاقة بـ”الجنس”، ذلك وفق دراسة أجريت مؤخرا فى أمريكا.

3- 80 % من الزواج قديما كان بين الأقارب على عكس الآن الأمر تغير بعض الشىء، هذا الأمر الذى كان شائعا فى عدد كبير من الدول على مستوى العالم.

4-“عروس” هى كلمة قديمة تعنى فى الأساس الشخص الذى يقوم بطهى الطعام.

5-فى فرنسا فقط من الممكن لأى شخص الزواج من شخص ميت.

6-صدام حسين وداروين فضلوا الزواج من أقاربهن من الدرجة الأولى

7-أكثر من 300 شخص مرتبطين يتزوجون يوميا فى “لاس فيغاس” بأمريكا

8-رجل فى الهند قد سبق وأن تزوج كلبا من قبل.

9- 40 % ممن يسافرون يوميا أكثر من 45 دقيقة معرضين للطلاق.

10- رجل قرر أن يطلق زوجته بعد 77 عاما من الزواج لاكتشافه علاقة عاطفية لها قبل الزواج منها.