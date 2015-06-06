لتجنب عسر الهضم متبدتيش يومك بماء بارد أو أطعمة دسمة

قد يتبع الكثير منا عادات غذائية خاطئة، عند تناولهم الطعام تتسبب فى الإصابة بعسر الهضم، كشرب ماء بارد أو تناول الأكلات الدسمة على الريق.

وفى هذا السياق يوضح الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث أن من العادات الخاطئة التى يمارسها البعض وتؤثر على صحتهم وينتج عنها الإصابة بعسر الهضم، تناول الأكلات الدسمة فى وجبة الإفطار كاللحوم والنشويات بجميع أنواعها، أو شرب الماء البارد على معدة فارغة.

يوصى د. حسن حسونة ببعض النصائح لتناول الغذاء بطريقة صحية دون أى مضاعفات، كالبدء بتناول كوب من اللبن أو الزبادى، أو طبق سلطة، وتناول كوب عصير، لتهيئة المعدة على العمل والهضم، ثم يتناول الشخص الوجبة الغذائية المتكاملة كالجبن أو الفول أو البيض.

يتابع أستاذ التغذية أنه بعد تناول وجبة الإفطار، لا يجب الإكثار من تناول السكريات كالبسبوسة أو الكنافة، لأنها تساعد على رفع مستوى السكر فى الدم بشكل مفاجئ، فينتج عنها مضاعفات قد تؤدى للإصابة بمرض السكر، فى حالة وجود عامل وراثى.