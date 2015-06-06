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مؤتمر نادى الحكمة لأمراض الكبد بطنطا يناقش"العقار المثالى لعلاج فيروسC"

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مؤتمر نادى الحكمة لأمراض الكبد بطنطا يناقش"العقار المثالى لعلاج فيروسC" مؤتمر نادى الحكمة لأمراض الكبد بطنطا يناقش"العقار المثالى لعلاج فيروسC"
يعقد نادى الحكمة بطنطا، بالاشتراك مع الجمعية العربية لدراسة أمراض الكبد، مؤتمره الـ20 لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى فى الفترة من 27 : 31 يوليو بطنطا والعين السخنة.

وقال الدكتور محمد العتيق، أستاذ الكبد بمركز أبحاث الكبد طنطا، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعقد تحت اسم "ما هو العقار المثالى لعلاج فيروس سى"، حيث إنه يوجد عشرات الأدوية الحديثة لعلاج فيروس سى بدأ تجريب بعضها وهناك البعض سيتم تجربته قريبا فى .

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش مدى فعالية هذه الأدوية وأنسب علاج للمريض المصرى، والنتائج والمضاعفات التى حدثت على المرضى على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد كمال شاكر، رئيس قسم الكبد بطب عين شمس الرئيس المشارك للمؤتمر، إنه سيحضر هذا العام عدد كبير من أساتذة الكبد فى العالم المتخصصين فى هذا الموضوع لمناقشة أدوية فيروس سى.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الأساتذة العرب لتبادل الآراء حول خبراتهم فى هذه الأدوية، ومدى تطبيقها فى بلدانهم.

والجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص اليوم الأول من المؤتمر لمناقشة طرق الوقاية ومنع نقل العدوى وإغلاق منبع فيروس سى من بدايته، لمنع حدوث إصابات جديدة، خاصة أن عدد الإصابات الجديدة السنوية تزيد عن 165 ألف إصابة جديدة سنويا فى مصر، حيث سيكون الحضور فى هذا اليوم مجانا للأطباء الشبان والتمريض وهو أول يوم فى المؤتمر.

وأشار الدكتور حسن حمدى، أستاذ الكبد بطب عين شمس، إلى أنه ستعقد جلسات أخرى عن مناظير الجهاز الهضمى وأمراض المعدة والقولون، كما ستخصص جلسة عن أورام الكبد وطرق علاجها المختلفة .

والجدير بالذكر أن هناك 10 شركات مصرية منتجة لعقار السوفالدى المصرى يشاركون فى المؤتمر وجميعهم يتنافسون فى السوق المصرى.

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مصر 365

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