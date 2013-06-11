"التليفزيون" يستبدل مداخلة لحمدي الوزير بأخرى لـ"إخواني" حول اشتباكات "الثقافة"

محرر "نشرة التاسعة" لـ"الوطن": تم تغيير المداخلة قبل النشرة بـ 5 دقائق بأمر من رئيس قطاع الإخبار

كتب : محمد شنح منذ 2 دقيقة

في ظل تداعيات أزمة وزارة الثقافة، والاشتباكات التي وقعت عصر اليوم، أمام مقر الوزارة بين المؤيديدن والمعارضين لوزير الثقافة الدكتور علاء عبدالعزيز، تناول الإعلام الرسمي الأحداث، وقال عامر الوكيل، كبير محرري النشرات بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري، إنه "أثناء إعداده لنشرة التاسعة ووضع خبر حول الاشتباكات، أعددت لمداخلة هاتفية لأحد المثقفين المعتصمين بوزارة الثقافة، ثم مداخلة أخرى للوزير ليتم عرض الرأي والرأي الآخر على الهواء أمام المشاهدين، وفقا للقواعد المهنية والموضوعية".

عامر الوكيل: اتصلت بـ"الصريطي" لإجراء مداخلة فقال "مش هطلع في الخرابة اللي اسمها التليفزيون المصري"

وتابع الوكيل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، قائلا: "اتصلت بالفنان سامح الصريطي للمشاركة في مداخلة هاتفية أثناء النشرة، إلا أنه رفض الحديث مع التليفزيون المصري، وقال (مش هطلع في الخرابة اللي اسمها التليفزيون المصري)، واقترح عمل مداخلة هاتفية مع الفنان حمدي الوزير، ووافق حمدي الوزير على إجراء المداخلة، التي سيكون طرفها الآخر وزير الثقافة"، وقال عن الاشتباكات أمام الوزارة، "منتظرين أيه بعد أسبوع أو أكثر وعدم الاستجابة لمطالبنا"، وتم التأكيد عليه للخروج على الهواء في وقت النشرة ليقول رأيه بوضوح، إلا أنه قبل إذاعة النشرة بـ 5 دقائق، تم استبدال مداخلة حمدي الوزير، بمداخلة أخرى لرئيس تحرير أخبار الأدب مجدي العفيفي، والمعروف بتبعيته لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الوكيل، أنه عندما توجه لرئيسة تحرير النشرة، ليسألها عن سبب تغيير المداخلة الهاتفية مع حمدي الوزير، كان ردها بأن "رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد، اتصل بها وطلب عمل مداخلة مع مجدي العفيفي، وإلغاء مداخلة حمدي الوزير"، وتساءلت "هل مجدي العفيفي من المعارضة، يعني نجيب مؤيد للوزير وكمان الوزير يطلع، هي دي المهنية والموضوعية بتاعة الإعلام".

حمدي الوزير: "منتظرين أيه بعد أسبوع من عدم الاستجابة لمطالبنا"

وأشار الوكيل، إلى أنه بعد مكالمة مجدي العفيفي وتأييده للوزير على الهواء، دخل الوزير ليشتم في المعتصمين ويهاجمهم، وكل الأسئلة الموجهة له لم تكن أسئلة موضوعية، واصفا ما حدث بأنه لا يتصل بالمهنية والموضوعية والضمير الإعلامي وأن قيادات التليفيزيون مجموعة من خدام السلطة.