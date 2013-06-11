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تعليم قنا يستجيب لعدد من مطالب معلمى الأجر المعتصمين

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تعليم قنا يستجيب لعدد من مطالب معلمى الأجر المعتصمين تعليم قنا يستجيب لعدد من مطالب معلمى الأجر المعتصمين

قرر عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، احتساب أقدمية تعاقد المعلمين بالنسبة لقرار 90 وعقد المحافظ فى العقد المميز الجديد معلم -أخصائى مساعد اعتبار من 1/10/2011 وتحتسب الأقدمية بالنسبة للمعلمين العاملين بنظام الأجر والمكافأة الشاملة اعتبارا من 1/3/2012.

جاء ذلك فى منشور تم توزيعه على إدارات قنا التعليمية اليوم.

واعتبر عدد من المعلمين هذه الخطوة جيدة نحو تنفيذ مطالبهم من جانب مديرية التربية والتعليم بقنا، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات قاموا على إثرها بقطع شريط السكة الحديد بمدينة قنا ومركز أبو تشت الأسبوع الماضى.

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