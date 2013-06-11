"سكاي نيوز" الراعي الإذاعي الرسمي لمهرجان الإسماعيلية الدولي

كتب : فاطمة النشابي الثلاثاء 11-06-2013 16:26

كشف كل من كمال عبدالعزيز رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ورئيس المركز القومي للسينما، والسينارست والمنتج محمد حفظي مدير المهرجان، عن اختيار قناة "سكاي نيوز عربية" لتكون الراعي الإذاعي الرسمي للمهرجان.

وبموجب اتفاق تم إبرامه بين إدارة المهرجان والقناة، أتيح لقناة "سكاي نيوز عربية" بث أحداث الدورة الـ16 من المهرجان، الذي جرت فعالياته من 4 يونيو وحتى التاسع من الشهر نفسه.

"سكاي نيوز عربية" هي قناة إخبارية تبث من أبوظبي على مدار الساعة باللغة العربية، وهي ثمرة شراكة بين شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي ومؤسسة سكاي نيوز البريطانية، وتهدف إلى تقديم الأخبار بشكل حيوي وسريع وموضوعي عبر وسائط متعددة، بما فيها البث المباشر على الإنترنت وعبر تطبيقات الهواتف الذكية، وبتقنية الوضوح العالي (HD)، وتنتشر مكاتب القناة في 16 مدينة رئيسية في مختلف أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى مكتبين دوليين في لندن وواشنطن، كما تعتمد على شبكة المكاتب العالمية الخاصة بقناة "سكاي نيوز" البريطانية، ما يسمح لها بتقديم تغطية شاملة للأحداث الإقليمية والدولية.

ويُعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1988.