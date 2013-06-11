أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم مديرية أمن الشرقية تجرى انتخابات نادى أفرد الشرطة العام والفرعى

Google+ Print
اليوم مديرية أمن الشرقية تجرى انتخابات نادى أفرد الشرطة العام والفرعى اليوم مديرية أمن الشرقية تجرى انتخابات نادى أفرد الشرطة العام والفرعى

تجرى اليوم فى مختلف محافظات الجمهورية، انتخابات النادى العام بالقاهرة والأندية الفرعية بمختلف الأقاليم لأفراد الشرطة، بناء على القرار الصادر من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بفتح باب التقدم لانتخابات النادى العام بالقاهرة والأندية الفرعية بمختلف الأقاليم لأفراد الشرطة، بعد تعدد مطالب أفراد الشرطة بعد ثورة 25 يناير.

حيث فتحت صباحا جميع أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة، أبوابها أمام الأفراد، للتصويت من خلال بطاقات الاقتراع، تحت إشراف لجنة من مديرية الأمن برئاسة اللواء مجدى المليجى، مساعد المدير.

وتقدم على رئاسة النادى العام 96 فردا من مختلف الأقاليم، للفوز بعدد 9 مقاعد، وأبرزهم الأمين منصور أبو جبل، رئيس اتحاد أفراد الشرطة بالشرقية، وتقدم على النادى الفرعى بالشرقية 28 فردا للفوز بـ9 مقاعد.

ومن جانبه ناشد الأمين محمد عباس، المتحدث الإعلامى للاتحاد العام لأفراد العام بالشرقية، وزير الداخلية، لخروج الانتخابات بشكل نظيف، وخاصة أن أفراد الشرطة لن يسمحوا لأى شخص بتزوير هذه الانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365