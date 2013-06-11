اليوم مديرية أمن الشرقية تجرى انتخابات نادى أفرد الشرطة العام والفرعى

تجرى اليوم فى مختلف محافظات الجمهورية، انتخابات النادى العام بالقاهرة والأندية الفرعية بمختلف الأقاليم لأفراد الشرطة، بناء على القرار الصادر من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بفتح باب التقدم لانتخابات النادى العام بالقاهرة والأندية الفرعية بمختلف الأقاليم لأفراد الشرطة، بعد تعدد مطالب أفراد الشرطة بعد ثورة 25 يناير.

حيث فتحت صباحا جميع أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة، أبوابها أمام الأفراد، للتصويت من خلال بطاقات الاقتراع، تحت إشراف لجنة من مديرية الأمن برئاسة اللواء مجدى المليجى، مساعد المدير.

وتقدم على رئاسة النادى العام 96 فردا من مختلف الأقاليم، للفوز بعدد 9 مقاعد، وأبرزهم الأمين منصور أبو جبل، رئيس اتحاد أفراد الشرطة بالشرقية، وتقدم على النادى الفرعى بالشرقية 28 فردا للفوز بـ9 مقاعد.

ومن جانبه ناشد الأمين محمد عباس، المتحدث الإعلامى للاتحاد العام لأفراد العام بالشرقية، وزير الداخلية، لخروج الانتخابات بشكل نظيف، وخاصة أن أفراد الشرطة لن يسمحوا لأى شخص بتزوير هذه الانتخابات.