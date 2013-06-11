آداب سوهاج تحصد المركز الثانى فى مشروع الخدمات الإلكترونية

أكد نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج حصول مشروع وحدة الخدمات الإلكترونية "IT UNIT" التابع لكلية الآداب جامعة سوهاج بالمركز الثانى فى مشروعات الوحدات على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بنسبة 98%، قائلا "إن وحدة الخدمات الإليكترونية تهدف إلى تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى الكليات لخدمة العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وأضاف د. كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب، أن الوحدة تقدم الدعم اللازم لتنظيم عمليات التدريس والتدريب التى تعتمد على نظم وتكنولوجيا المعلومات بالكلية، تفعيل دور البريد الإلكترونى الخاص بالجامعة كأداة رئيسية للتواصل بين أعضاء هيئة التدريس وبعضهم البعض وبين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكذلك للارتقاء بمستوى أداء البوابة الإلكترونية بالكلية والارتقاء بمستوى أداء المكتبة الرقمية.

وذكر د. ناصر أبو زيد مدير مشروع وحدة الخدمات الإلكترونية، أن الوحدة تنظم الندوات وورش العمل الدورية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين فى مجالات التعليم الإلكترونى وكيفية استخدام الحاسب الآلى بالمكتبات وخدمات المكتبة الرقمية، كما تقوم الوحدة بتطوير نظام إلكترونى لفهرسة وأرشفة مشروعات التخرج وإتاحته للطلاب فى صورة إلكترونية، كما تعمل الوحدة على نشر ثقافة التمكين التكنولوجى لمجتمع الكلية المتمثل فى أعضاء هيئة التدريس، الإداريين والطلاب بهدف تسهيل أنشطتهم التدريسية والإدارية والبحثية.