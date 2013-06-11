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لجنة للانتهاء من إجراءات تثبيت المعاقين المتعاقدين بالشرقية

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لجنة للانتهاء من إجراءات تثبيت المعاقين المتعاقدين بالشرقية لجنة للانتهاء من إجراءات تثبيت المعاقين المتعاقدين بالشرقية

قرر محافظ الشرقية المستشار حسن النجار، تشكيل لجنة للإسراع فى إنهاء إجراءات تثبيت المعاقين المتعاقدين بالتربية والتعليم، تتولى الاطلاع وفحص ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بهم، لإرسالها إلى مديرية التنظيم والإدارة.

وصرح سكرتير عام المحافظة اللواء أحمد فيصل، أن هذا يأتى ضمن إجراءات عديدة، تم اتخاذها لحل مشكلة المعلمين المعاقين المعتصمين بديوان عام محافظة الشرقية منذ 10 أيام للمطالبة بتثبيتهم.

وأضاف: أن هذه اللجنة تضم بالأساس ممثلين اثنين عن المعتصمين ومسئولين إداريين وماليين، موضحا أن محافظ الشرقية أجرى اتصالات موسعة و أرسل خطابات عديدة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و وزارة المالية والقيادة السياسية، لإنهاء مشكلة تثبيت أكثر من 4000 معاق متعاقدين مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، برواتب متدنية من 80 إلى 110 جنيهات شهريا.

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مصر 365