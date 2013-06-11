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61.5 % نسبة النجاح بإعداية مطروح

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61.5 % نسبة النجاح بإعداية مطروح 61.5 % نسبة النجاح بإعداية مطروح

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الاعداديةاعتمد اللواء أحمد حلمي الهياتمي محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لعام 2013 ، حيث بلغت نسبة النجاح 61.5% ،منها 61.2% لطلاب الانتظام ، و58.7% لطلاب المنازل وحصلت المدارس الحكومية على 8 من المراكز الأولى على مستوى المحافظة وحصلت مدرسة الروضة الخاصة على مركزين.

والطلاب الأوائل هم كلًا من “مريم طارق فهمي محمد على” بمدرسة الروضة الخاصة بمطروح بمجموع 300 درجة ، والثانية الطالبة “دينا شكري السيد بسيوني” بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بمجموع 298 درجة ، والثالث الطالب “محمود وجيه كرم عبد المقصود” بمدرسة الحمام الإعدادية بنين بمجموع 297.5درجة ،والرابع الطالبة “روان حسين عبد الغني شعبان” بمدرسة الروضة الخاصة بمجموع 297 درجة ، والرابع مكرر الطالبة “روان ياسر محمود محمود على” بمدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات بمجموع 297 ، السادس الطالبة “مي أحمد عبد الجواد محمد” بمدرسة السيد عائشة الإعدادية بنات بمجموع 296.5 ، والسابع الطالبة “روان عبد العزيز السيد عبد الرحمن” بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بالحمام بمجموع 296 درجة ، والسابع مكرر لكلًا من الطالبتين “خلود مسعد زكريا سليمان” بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بمطروح و “مها حسن فتح الله نجم الدين” بمدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات بمطروح بمجموع 296 درجة ، والعاشر الطالبة “ألاء أحمد فتحي سعد حويطي” بمدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات بمجموع 295.5 درجة ، والعاشر مكرر لكلًا من الطالبتين “إيمان انور أنور جمعة” و “سماح طارق حمادة على جنيدي” بمدرسة السيد عائشة الإعدادية بمجموع 295.5 درجة.

 

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