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قنديل يشاهد فيلما تسجيليا عن مستقبل صناعة التعهيد في مصر

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قنديل يشاهد فيلما تسجيليا عن مستقبل صناعة التعهيد في مصر قنديل يشاهد فيلما تسجيليا عن مستقبل صناعة التعهيد في مصر

كتب : أ ش أ منذ 36 دقيقة

شاهد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، فيلما تسجيلا عن مستقبل صناعة التعهيد في وما يحققه هذا القطاع من نمو استثماري وتوفير فرص عمل للشباب في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالمنطقة التكنولوجية بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي، ووزير الاستثمار يحيي حامد، ومحافظ القاهرة أسامة كمال.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء عقب المؤتمر بجولة تفقدية بالمنطقة التكنولوجية لافتتاح 5 مبان تكنولوجية مجهزة لاستضافة الشركات المحلية والعالمية في صناعة التعهيد.

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