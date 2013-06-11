الدكتور أوز يكشف عن فوائد جديدة لأوراق الكرفس وقشرة البصل

كشف الدكتور أوز الجراح والطبيب العالمى الشهير عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية بشأن الكرفس، حيث أشار أن الأوراق الصغيرة لهذا النبات ذو قيمة غذائية عالية جدا مقارنة بسيقانه، وتحتوى على كميات أعلى من عناصر الكالسيوم والمغنيسيوم بمقدار خمسة أضعاف الكمية الموجودة بالسيقان، وهى ضرورية للغاية لصحة العظام وتخفيض ضغط الدم.

وتابع الدكتور أوز، حسبما نشر مؤخرا على موقعه الإلكترونى أن أوراق الكرفس تعتبر مصدرا ممتازاً لفيتامين ج، المضاد للأكسدة والذى يقوى مناعة الجسم، كما أنه يحتوى على كميات كبيرة من المركبات الفينولية والعديد من العناصر الغذائية المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، والتى تفيد فى الوقاية من الأمراض.

وكما نوه الدكتور أوز، على القيمة الغذائية العالية للطبقة أو القشرة الخارجية لثمرة البصل، وأكد أنها تحتوى على كميات هائلة من مضادات الأكسدة تفوق الموجودة فى ثمرة البصل نفسها، وكما أنها غنية بمادة "quercetin"، التى تساهم فى خفض ضغط الدم وتقى الشرايين والأوردة من تراكم طبقة البلاك الضارة بها، وبالتالى تحد من فرص الإصابة بتصلب الشرايين وتقى من تكون الجلطات.

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