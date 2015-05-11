هذا ما فعلته ابنة هيفاء وهبي في صالون عبير حوراني!

تعيش الجميلة زينب ابنة النجمة هيفاء وهبي بعيداً عن الأضواء، وبعيداً عن لبنان حتى. فعلى ما يبدو، هي تعيش في الكويت.

في هذه الصور التي سنعرضها لك في خاصّ سيدتي، ستجدين صور الجميلة زينب بصور عفوية وطبيعيّة، حيث تألقت مع خبيرة التجميل عبير حوراني المعروفة بأساليبها الأجدد والأحدث في عالم المكياج والتاتو، وتحديداً تاتو الشفاه والحواجب، إذ تعتمد تقنية المايكرو أيّ الرسم بطريقة "شعرة شعرة".

تقول خبيرة التجميل عبير إنها تفاجأت بجمال زينب ونقاء بشرتها وجاذبيّة عينيها الخضراوين، وحدّثتنا عن سبب زيارتها لها:

تُضيف عبير: "لقد طلبت زينب تعديل حاجبيها عبر إضافة بعد الشعيرات من خلال التاتو. وقمت برسم شفتيها بلون Baby Pink الذي حافظت به على طبيعة جمالها".

شاهدي الصور وشاركينا رأيك!

أترين أن زينب أخطأت بإضافة بعض التعديلات إلى جمالها؟ وكيف تعاملت عبير معها للحفاظ على مظهرها الطبيعي؟.