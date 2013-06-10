ممارسة الرياضة بشكل خاطئ يعيق عملية إنقاص الوزن

قالت نهلة بكرى أخصائية تغذية وخبيرة تخسيس إننا نعلم أن للرياضة فوائد عديدة للحفاظ على الصحة والشباب والرشاقة، ولكن هناك معلومات غير صحيحة عن الرياضة وطريقة ممارستها.

معظم الناس يمارسون الرياضة عند تفاقم الوزن ويأخذون قرار إنقاص الوزن ثم يزيدون من نشاطهم الرياضى فجأة وبشدة مما يترتب عليه ضرر فى المفاصل والعمود الفقرى أو إرهاق للعضلات فيذهب مجهودهم هباء ويطرحون الفراش لعدة أسابيع حتى يستعيدوا نشاطهم مرة ثانية.

وأكدت نهلة بكرى أنه يجب علينا قبل ممارسة الرياضة العنيفة أو الالتحاق بصالة رياضة يجب أن نستشير الطبيب لحالة الجسم وقدرته على ممارسة الرياضة، فإذا كنت تعانى من السمنة المفرطة فيجب اتباع نظام غذائى صحى، وتخفض الوزن قبل أن تبدأ فى الحركة العنيفة.

أما إذا كنت فى حاجة إلى إنقاص بعض الوزن فلا بأس من البدء فى نظام رياضى أو زيادة الحركة عموماً حتى تساعد على حرق الدهون وتصل إلى نتيجة سريعة. أما الشخص الذى لا يريد إنقاص وزنه فيجب عليه ممارسة الرياضة الخفيفة للحفاظ على العضل فى جسمه والحفاظ على القلب أيضاً والصحة بشكل عام.

وأوضحت نهلة أننا خلقنا لكى نتحرك ولكن مع تقدم التكنولوجيا قلت حركة الناس ومع قلة الحركة ظهرت مشاكل السمنة وآلام الظهر وآلام المفاصل والاكتئاب، ومرض القلب، والسكرى.

معظم الأمراض تختفى بإنقاص الوزن وممارسة الرياضة الخفيفة اليومية، أظهرت الدراسات أن ممارسة الرياضة لمدة ٣٠ دقيقة يوميا هى أحسن طريقة للحفاظ على الصحة والرشاقة، للتخلص من كيلو جرام واحد يجب أن تحرق ٨٧٥٠ سعرا حراريا وكل كيلو جرام تتخلص منه يعادل ٧ كيلو نقصت من الحمولة على العمود الفقرى.

إذا أنقصت ١٠ كيلو مثلا يعنى أنك نزعت ٧٠ كيلو، من حمولة العمود الفقرى! هكذا كل كيلو جرام يؤثر أثرا بالغا على الصحة، ولذلك يجب علينا أن ننتبه إلى زيادة الوزن ونحاول دائماً أن نصل إلى الوزن المثالى بالنسبة إلى الطول والعمر، كما أن فوائد ممارسة الرياضة عديدة منها أنها:

> ١- محاربة الشيخوخة والحفاظ على الشباب.

> ٢- زيادة معدل حرق الدهون.

> ٣- معالجة الاكتئاب.

> ٤- طرد السموم بالجسم.

> ٥- الحفاظ على العمود الفقرى.

> ٦- إنقاص الوزن.

> ٧- الحفاظ على عضلة القلب.

> ٨- تنشيط الذهن والذاكرة.

كل هذه الفوائد للممارسة الرياضة وأخيرا قالت نهلة بكرى إننا يجب علينا اتباع بعض الإرشادات الهامة لكى نأخذ أكثر فائدة من ممارسة الرياضة:

أولا يجب انتقاء الملابس المناسبة لممارسة الرياضة مثل القطن أو الملابس التى تسمح للجسم بالتنفس.

ثانيا يجب شرب الماء أثناء ممارسة الرياضة حتى لا نصاب بالجفاف. ثالثا يجب البدء بتمارين بشد العضلات حتى لا نصاب بشد عضلى أثناء التمرين ثم الانتهاء أيضاً بشد العضلات.

ثالثا- يحتاج الجسم إلى ٢٠ دقيقة للتسخين ثم بعد ذلك يبدأ فى حرق الدهون بكفاءة لذلك محاولة الزيادة عن عشرين دقيقة تدريجيا حتى نحرق أكبر كمية من الدهون.

رابعا- عمل جدول يومى لمتابعة التقدم فى التمرين والتحفيز الدائم على زيادة وقت التمرين تدريجيا، أنواع الرياضة عديدة مثل المشى، السباحة، ركوب الدراجة، التنس، اليوجا، الرقص، كرة القدم، ألعاب القوة، رفع أثقال، بينج بونج وغيرها العديد من الاختيارات التى فى النهاية تؤدى إلى الجسم السليم والعقل السليم.

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