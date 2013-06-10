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"سانا الثورة": الجيش النظامي يستخدم غاز السارين في قصف مدن جبال القلمون السورية

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"سانا الثورة": الجيش النظامي يستخدم غاز السارين في قصف مدن جبال القلمون السورية "سانا الثورة": الجيش النظامي يستخدم غاز السارين في قصف مدن جبال القلمون السورية

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا الثورة"، التابعة للمعارضة، أن الجيش النظامي التابع للرئيس السوري بشار الأسد بدأ في استخدام غاز السارين في قصف مدن وبلدات سلسلة جبال "القلمون"، التي تمتد من الدريج جنوبا إلى البريج شمالا، وتكون إلى الشمال الغربي من العاصمة السورية "دمشق".

ونقلت قناة "العربية" ، اليوم، عن الجيش السوري الحر إنه أحرز تقدما في درعا وأدلب على قوات الجيش النظامي، مؤكدا سيطرته على مطار منغ العسكري في حلب.

وأضاف الجيش الحر، في بيان له، أنه نجح في السيطرة على مستودع تسليح داخل مطار منغ، وبرج المياه الذي كان نقطة تمركز للجيش النظامي، بالإضافة إلى السيطرة على المبنى الأوسط وسط اشتباكات مع الجيش النظامي.

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