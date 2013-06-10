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محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعداية بنسبة نجاح 63.3%

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محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعداية بنسبة نجاح 63.3% محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعداية بنسبة نجاح 63.3%
بندر دمنهور الأولى والرحمانية الثانية وشبراخيت الثالثة والمحمودية الرابعة ورشيد الخامسة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى الإثنين 10-06-2013 17:09

اعتمد المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحان 75 ألفا و063 طالبا وطالبة، حضر منهم 73 ألفا و815 بنسبة حضور 98.34%، ونجح منهم 46 ألفا و767 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 63.36%.

واحتلت المركز الأول الطالبة آلاء سعيد أحمد السيد مطر، مدرسة أبوحمص الإعدادية الجديدة بنات، بمجموع 299.5 بنسبة 99.8%.

وجاء في المركز الثاني الطالب فتحي أمين فتحي علي مراد، مدرسة زاوية غزال الإعدادية بنين مركز دمنهور، بمجموع 299 بنسبة 99.7%، وفي المركز الثاني مكرر الطالبة رنا حسين محمد كوزو، مدرسة إدكو الإعدادية الجديدة بنات بمركز إدكو، بمجموع 299 بنسبة 99.7%، وتقاسم المركز الرابع بمجموع 5 .298 بنسبة 5 .99 % كل من الطلاب مصطفى محمد عبدالعزيز الرامي، مدرسة الإرشاد الإعدادية المشتركة بكوم حمادة، ومنار مسعد عبدالهادي الشحات، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بحوش عيسى، وآية جمال أنور الحرباوي، مدرسة الأبعادية الإعدادية المشتركة بمركز دمنهور، وأسماء مصطفى كامل علي حمودة، مدرسة ابن النفيس الإعدادية بنات بمركز الرحمانية، ودنيا غازي محمد غازي عامر، مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات بكوم حمادة، وأسماء عادل محمد محمد مطر، مدرسة حوش عيسى الإعدادية بنات بمركز حوش عيسى، وإسراء عاطف محمد عبدالوهاب بصار، مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة بنات، ودنيا أحمد السيد المحلاوي، مدرسة المحمودية الإعدادية بنات بمركز المحمودية، وعبدالعزيز أحمد عبدالعزيز مسعود، مدرسة المحمودية الإعدادية الجديدة.

وقال جمعة ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن إدارة بندر دمنهور احتلت المركز الأول بنسبة نجاح 51 .82%، وإدارة الرحمانية في المركز الثاني بنسبة نجاح 87 .79%، وإدارة شبراخيت في المركز الثالث بنسبة 15 .76% وإدارة المحمودية في المركز الرابع بنسبة نجاح 25 .74 %، وإدارة رشيد في المركز الخامس بنسبة نجاح 28 .71%.

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