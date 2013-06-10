رئيس وحدة السودان بـ"الأهرام للدراسات": "قنديل" أعلن بوضوح رفضه بناء السد

"رسلان": يجب إدارة الأزمة بكفاءة تناسب قرارات بيان قنديل

كتب : غادة علي منذ 10 دقائق

قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان بحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، إن البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء هشام قنديل أمام مجلس الشورى، أعلن عن أول موقف واضح وقاطع لمصر، وإنها ترفض بناء "سد النهضة".

واعتبر، في تصريح لـ"الوطن"، أن البيان تغيير كبير في الموقف السابق لمصر الذي أعلنه وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين، متوقعا أن تدار الأزمة بكفاءة تتماشى مع قوة كلمة قنديل خلال الفترة المقبلة.

وفسر بداية بيان قنديل من كون مصر والسودان لن تنقص مياه النيل لديهما، بأنه يقصد أن تحويل مجرى مياه النيل الأزرق، لن تنقص بالفعل المياه التي تصل للدولتين، لكن الأزمة في بناء السد وملء الخزان.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، هشام قنديل، قال اليوم خلال كلمته أمام مجلس الشورى، إن سد النهضة لن يضر بمصر والسودان ولن يُنقص ماء النيل بالنسبة.

وأشار قنديل، في كلمته أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية الحكومة تجاه سد النهضة الإثيوبي، إلى أن المعلومات المتوافرة عن هذا السد غير كافية ولا تتناسب مع الدراسات اللازمة بهذا المنشأ وهذه الأهمية والتأثير.

وأضاف قنديل، أن تقرير اللجنة الثلاثية أقر بقصور وعدم كفاية الدراسات الإثيوبية اللازمة لبناء سد النهضة الإثيوبي، وتابع أن إثيوبيا قامت بخطوة استباقية وحولت مجرى النيل الأزرق قبل صدور تقرير اللجنة الثلاثية بأيام قليلة.

وأكد رئيس الوزراء أن سد النهضة تحدٍ عملي كبير لمصر، وغير قابل لأي نوع من المساومة أو التنازل، مشددا على ضرورة المواءمة بين تفهم احتياجات التنمية لدول حوض النيل وعدم الإخلال باحتياجاتنا من المياه.