قنديل: قضية النيل حياة أو موت.. وحصة مصر لا تتناسب مع الزيادة السكانية

كتب : سهيلة حامد منذ 14 دقيقة

هشام قنديل

قال رئيس الوزراء، هشام قنديل، في كلمته أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية الحكومة تجاه سد النهضة الإثيوبي، إن قضية النيل بالنسبة لنا هي قضية حياة أو موت، وقضية أمن قومي من الدرجة الأولى.

كما أشار قنديل إلى أنه سيتحدث عن تقدير الحكومة لموقف حوض النيل، وخاصة سد النهضة، وثانيا ما لدى الحكومة من حلول وبدائل في هذه القضية.

وتابع قائلا: "فيما يخص الموارد الطبيعية، حول الطاقة المائية يسقط على نهر النيل 1600 مليار متر مكعب من الأمطار ولا يصل منها غير 84 مليار متر مكعب أي 5% من النسبة الكلية".

وأضاف أن دعت مصر وساندت مبادرة حوض النيل بمنطق التعاون والمنفعة المشتركة، مصر تحركت في هذا الإطار لأن حصة مصر تقدر بـ55% مليار متر مكعب سنويا، وهي لا تتناسب مع زيادة السكان.

أخبار متعلقة:

اهتمام إعلامي بانفراد "الوطن" عن منح "قنديل" شركة بناء سد النهضة معلومات سرية: "مرعب وخيانة عظمى"

تأكيدا لانفراد "الوطن".. كبير مهندسي "الري": قنديل قدم معلومات سرية عن نهر النيل لإثيوبيا

انفراد| «الوطن» تكشف: «قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية

بعد انفراد "الوطن" بمنح "قنديل" معلومات سرية بشأن "السد".. القراء يطالبون بمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"

«الوطن» تكشف: «قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية فى 2011