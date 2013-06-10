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قنديل: قضية النيل حياة أو موت.. وحصة مصر لا تتناسب مع الزيادة السكانية

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قنديل: قضية النيل حياة أو موت.. وحصة مصر لا تتناسب مع الزيادة السكانية قنديل: قضية النيل حياة أو موت.. وحصة مصر لا تتناسب مع الزيادة السكانية

كتب : سهيلة حامد منذ 14 دقيقة

هشام قنديل

قال رئيس الوزراء، هشام قنديل، في كلمته أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية تجاه سد النهضة الإثيوبي، إن قضية النيل بالنسبة لنا هي قضية حياة أو موت، وقضية أمن قومي من الدرجة الأولى.

كما أشار قنديل إلى أنه سيتحدث عن تقدير الحكومة لموقف حوض النيل، وخاصة سد النهضة، وثانيا ما لدى الحكومة من حلول وبدائل في هذه القضية.

وتابع قائلا: "فيما يخص الموارد الطبيعية، حول الطاقة المائية يسقط على نهر النيل 1600 مليار متر مكعب من الأمطار ولا يصل منها غير 84 مليار متر مكعب أي 5% من النسبة الكلية".

وأضاف أن دعت وساندت مبادرة حوض النيل بمنطق التعاون والمنفعة المشتركة، مصر تحركت في هذا الإطار لأن حصة مصر تقدر بـ55% مليار متر مكعب سنويا، وهي لا تتناسب مع زيادة السكان.

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