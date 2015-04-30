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"المالية" تعلن أكبر 10 شركات قدمت إقرارا ضريبيا والبنك الأهلى فى الصدارة

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"المالية" تعلن أكبر 10 شركات قدمت إقرارا ضريبيا والبنك الأهلى فى الصدارة "المالية" تعلن أكبر 10 شركات قدمت إقرارا ضريبيا والبنك الأهلى فى الصدارة
أعلنت وزارة المالية اليوم، قائمة أكبر 10 شركات قدمت الإقرار الضريبى، خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى نهاية إبريل 2015.

وتصدر قائمة الشركات البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، بالإضافة إلى شركة فودافون للاتصالا، وبنك اتش اس بى سى.

وضمت القائمة أيضا شركة المصرية للاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الاتصالات، وبنك القاهرة، وشركة المتحدة لمشتقات الغاز، وشركة اتصالات مصر.


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