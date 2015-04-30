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حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى الدقهلية

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حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى الدقهلية حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى الدقهلية
قرر محمد زكريا، مدير نيابة الكردى، حبس خمسة من المتهمين بالتنقيب عن الآثار أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم أثناء حفرهم بمنزل أحد الأشخاص عقب تحديد مكان الحفر من أحد مشايخ الدجالين.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغات متعددة إلى الرائد أحمد الجندى، رئيس مباحث الكردى، بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر فى منزل محمد أبو حجى، بعد تأكيدات دجال بوجود آثار بذلك المنزل.

وبالفعل قام كل من: "عرفات.ا"، 22 سنة، ومقيم الإسماعيلية، و"إيهاب.م"، 29 سنة، مبيض، ومقيم بالكردى، و"مصطفى.ع"، 46 سنة، نجار، ومقيم الإسماعيلية، و"السيد.ف"، 37 سنة، مبيض، ومقيم الكردى، و"أحمد.م"، 42 سنة، مبيض، ومقيم الإسماعيلية، بالاتفاق مع صاحب المنزل على الحفر لديه مقابل نسبة من الآثار التى سيتم العثور عليها، وعقب تناثر الشائعات قامت قوات الأمن بالقبض عليهم بعد الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 914 جنح الكردى لسنة 2015.
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مصر 365