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إصابة ضابطى شرطة فى انقلاب سيارة على "صحراوى بنى سويف الشرقى"

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إصابة ضابطى شرطة فى انقلاب سيارة على "صحراوى بنى سويف الشرقى" إصابة ضابطى شرطة فى انقلاب سيارة على "صحراوى بنى سويف الشرقى"
أصيب المقدم ياسر طنطاوى بإدارة البحث الجنائى بخلع فى الكتف، والرائد مصطفى أبو عقرب باشتباه ما بعد الارتجاج، (رئيس مباحث مركز أهناسيا ببنى سويف)، وتم نقل الأول لمستشفى الزهراء والثانى لمستشفى الجامعة بعد انقلاب سيارة ملاكى يستقلانها على الطريق الصحراوى الشرقى.

من ناحيته، أكد اللواء رضا طبلية نائب مدير أمن بنى سويف أن الضابطين كانا فى طريق عودتهما من محافظة المنيا بعد أداء واجب العزاء فى شقيق العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية ببنى سويف، وانقلبت بهما السيارة رقم 213 ه. و. م ( ملاكى ) قيادة رئيس مباحث أهناسيا ، نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيمن على الطريق الصحراوى الشرقي(القاهرة أسيوط ) فى دائرة بنى سويف.
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