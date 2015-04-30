ضبط مخالفات صحية بعدد من مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم فى الفيوم

قام فريق قسم الأغذية بمديرية الصحة بالفيوم، تحت إشراف الدكتور محمد عبد المحسن، وكيل وزارة الصحة، وبقيادة مختار حسين، رئيس القسم، وبإشراف الدكتور عماد حسن، مدير الإدارة الوقائية بالمديرية، بحملة على مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتضمنت الحملة 3 مصانع (مصنع للحلاوة الطحينية - مصنع للمخللات - مصنع للمقرمشات).

وتبين من التفتيش النقص الشديد فى الاشتراطات الصحية، وتم تحرير 3 محاضر، كما تم تحرير محضرين جنح لمصنعين لعدم الترخيص، ومحاضر جنح صحية لعدم حمل العمال شهادات صحية.

وقد تم أخذ عينات من منتجات هذه المصانع لإرسالها للمعامل لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وسيتم استصدار قرارات غلق لهذه المصانع لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية وعدم الترخيص.