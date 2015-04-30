الوطنية لحقوق الإنسان تقترح لجنة لمتابعة شكاوى المواطنين من الشرطة بدمياط

قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد العربى لمنظمات حقوق الإنسان ورئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان "لليوم السابع " إنه زار محافظة دمياط والتقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وتناول اللقاء سبل تفعيل اتفاقيات تعاون منظمات المجتمع المدنى مع المحافظة، وذلك من خلال اجتماع دورى شهرى لبحث شكاوى المجتمع المدنى والتحقيق فيها باعتبار المجتمع المدنى جهة حيادية تحافظ على مصلحة المواطن ، وأضاف ان المحافظ رحب بأية مقترحات ومشروعات تتبناها منظمات المجتمع المدنى وتخدم الصالح العام.

كما تناول اللقاء تفعيل العلاقات مع الجانب الأفريقى، وذلك من خلال الدعوة لزيارة 6 سفراء الدول الفرانكفونية الى محافظة دمياط بهدف فتح اسواق جديدة لترويج صناعة الاثاث الدمياطى .

وأضاف عبد النعيم أن الفنان مصطفى الدمرداش نائب رئيس المنظمة عرض رؤيته حول تنشيط الفن والتراث الثقافى والشعبى فى دمياط من خلال فرق الفنون الشعبية والثقافة الجماهيرية بما يثرى الحركة الفنية والثقافية واقترح فكرة تدشين فرقة ترعى شباب الموهوبين فى الأناشيد والتواشيح تعمل بالتنسيق مع قصر الثقافة بالمحافظة

وأشار عبد النعيم انه التقى اللواء حسن البرديسى مدير امن دمياط ،وتم الاتفاق على تشكيل لجنة حقوقية تتابع شكاوى المواطنين والانتهاكات التى يتعرض لها اى مواطن داخل أية جهة شرطية ويتم العمل على حلها ورفع المخالفات لمدير امن دمياط لاتخاذ اللازم بشأنها .

وقال عبد النعيم انه دعا كافة فروع المنظمة بالمحافظات لتفعيل الاحتفال باطفال ذوى الاحتياجات الخاصة المحدد لها 5 مايو القادم مضيفا ان هؤلاء الاطفال من حقهم ان يشعروا انهم ابناء هذا المجتمع وان لهم حقوق يجب ان توفرها الدولة كما توفرها لاصحاء ، وطالب كافة مؤسسات المجتمع بالاهتمام بهذه الفئة ومساعدتها فى الحصول على حياة كريمة .