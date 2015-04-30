نزيف المخ ممكن يصيبك بدون صدمات وحوادث.. اعرف إزاى تحمى نفسك

أنواع نزيف المخ

1)النزيف التلقائى:

2) النزيف الناتج عن صدمات الرأس

أهم طرق العلاج والوقاية من النزيف المخ

نزيف المخ أحد المشاكل الصحية التى قد تؤدى إلى العديد من المضاعفات ومنها الوفاة خاصة حال عدم الحصول على العلاج المناسب.>قال الدكتور أحمد عياد أخصائى أمراض المخ والأعصاب، إن نزيف المخ هو حدوث تجمعات دموية بأى منطقة بالمخ، وعادة يصاب به الأشخاص نتيجة تعرضهم سببين وهما:>هو حدوث نزيف تحت الأم العنكبوتية للمخ نتيجة تمدد شرايين المخ ما أدى انفجار تمدد شريانى بالمخ.>- نتيجة ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.>- نزيف تحت الأم الجافية "VURAL SUP DURAL HEMACOMA" ذلك بسب حدوث انكماش بالمخ أدى إلى انفجار بعض الشعيرات الدموية أو الأوردة أو الشرايين التالى حدوث النزيف.>وذلك بسبب تعرض الرأس لصدمة مفاجئة أدت لحدوث نزيف تحت الأم العنكبوتية أو تحت الأم الجافية أو خارج الأم الجافية وهى الأغشية المحيط بالمخ.>ويتابع د. عياد قائلاً: "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها لتفادى التعرض للنزيف المخ أهمها":

1)تجنب التعرض لحدوث صدمات بالرأس.

>2)الاهتمام بتناول السوائل.

>3)التحكم الجيد بالضغط العالى والسكر .

>ويستكمل د. عياد قائلا: "علاج إصابة الأشخاص من تعرضهم للنزيف ينقسم إلى نوعين وهما

-علاج تحفظى.

>-أو علاج جراحى وذلك متوقف على حسب الحالة الصحية للشخص وكذلك أيضًا حجم النزيف ومدى تأثيره وتدميره للخلايا المخ.