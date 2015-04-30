محافظ المنيا يبحث مع لجنة اليونسكو تقييم حجم العمل بمتحف ملوى

بحث اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ووفد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو كافة سبل التعاون لإنجاز العمل فى إعادة هيكلة وترميم متحف ملوى، الذى ينفذه جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، حيث تتولى اللجنة وضع التصورات التنفيذية وإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، وعمل زيارة ميدانية للمتحف للوقوف على الوضع الراهن لحجم تنفيذ الأعمال.

تضم اللجنة دكتورة شادية سالم مدير عام إدارة الهيئات والمنظمات الدولية بوزارة الآثار ودكتور محمد صالح مدير عام المتحف المصرى السابق وعلى أحمد مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار وأحمد سيد مدير عام متحف إخناتون وممثلين من كلية الآثار وإدارة الثقافة باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كما حضر اللقاء أسامة وديع مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وتأتى زيارة اللجنة ضمن مشروع "دور منظمة اليونسكو فى حماية ومكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية" – متحف ملوى نموذجا بهدف تقييم الوضع الراهن لحجم العمل بالمتحف.

وأكد المحافظ على دعم المحافظة لكافة المواقع الأثرية وتوفير كافة الإمكانات لها من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة للمحافظة، مشددا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ خطة لإزالة كافة أوجه التعديات على المناطق الأثرية فى كل من مدن بنى حسن وتل العمارنة، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار.

وناقش المحافظ حجم الأعمال التى تم تنفيذها والمراحل المتبقية للوصول لرؤية متكاملة عن خطة العمل للبدء فى تنفيذها، حيث تم الانتهاء من السور الخارجى وأعمال الترميمات الداخلية، وجار حاليا الانتهاء من مرحلة العرض المتحفى.