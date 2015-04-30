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محافظ الإسكندرية لصيادى مريوط: "كان نفسى أبقى صياد"

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محافظ الإسكندرية لصيادى مريوط: "كان نفسى أبقى صياد" محافظ الإسكندرية لصيادى مريوط: "كان نفسى أبقى صياد"
حضر اليوم هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، تسليم المبالغ المالية التعويضية، لصيادى بحيرة مريوط، وذلك تنفيذا لاتفاقية التصالح بين نقابة الصيادين بالإسكندرية، وشركة العامرية لتكرير البترول بعد قبول الشركة بدفع تعويضات لصيادى بحيرة مريوط المتضررين أثر التسرب البترولى الذى حدث بحوض المتراس ببحيرة مريوط يوم 19/3/201، وذلك بمعدل 1000 جنيه لكل صياد، بإجمالى 170 ألف جنيه لـ170 أسرة.

من جانبه قال الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية مداعبا الصياين "كان نفسى ابقى صياد"، وأشار إلى أن تعمل وتسابق الزمن لتحقيق التطور المنشود، وأكد على اهتمام الرئيس السيسى بخطة تطوير شاملة لبحيرة مريوط ككل وطالب محمد الفار المتحدث الرسمى باسم نقابة صيادى الإسكندرية، بتطوير البحيرة ككل وتحويلها إلى مزار سياحى لجذب السياحة إلى غرب الإسكندرية.

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