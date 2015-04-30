بالصور.. تسليم 70 ألف جنيه لأسر الطلاب ضحايا حادث تصادم بنى سويف

سلمت اليوم الخميس الإدارة العام للتأمين على الطلاب بوزارة التربية والتعليم، وإدارة ببا التعليمية جنوب محافظة بنى سويف، تعويضات مالية قدرها 70 ألف جنيه على أسر الطلاب المتوفين والمصابين فى حادث تصادم وقع منذ شهر، بواقع 20 ألف جنيه لطالبين لقيا مصرعهما، و50 ألف جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لـ 10 طلاب مصابين.

أشرف على عملية تسليم الشيكات التى اقيمت بمبنى إدارة ببا لأسر المتوفين والمصابين سمير عبد الحميد حسن مدير شئون مالية بالإدارة العامة للتامين على الطلاب وخميس مبروك مدير إدارة الشئون الإدارية المتابعة بالإدارة العامة للتأمين على الطلبة ومحمد عبد العظيم إبراهيم رئيس قسم المتابعة بالإدارة العامة للتأمين على الطلبة ومعوض توفيق مدير عام إدارة ببا التعليمية وأيمن الكاشف وكيل الإدارة التعليمية.

يذكر أن حادث التصادم وقع الشهر الماضى أثناء استقلال الطلاب "سيارة" مكيروباص "فى طريقهم إلى المدرسة الثانوية لمركز ببا بأخرى نقل عند قرية بنى ماضى التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع طالبين وإصابة 10 آخرين.



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تسليم الشيك لأحد أهالى المتوفين



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اللجنة المشكلة لتسليم الشيكات



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الحزن يخيم على أهالى المصابين



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أحد الأهالى يوقع باستلامة الشيك