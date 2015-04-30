محافظ الأقصر يلتقى مسئولى الشبكات والأزمات والكوارث بمجلس الوزراء

التقى محمد بدر محافظ الأقصر مسئولى الشبكات والأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لجلس الوزراء، اليوم الخميس، وذلك لبحث تطوير شبكات الاتصالات الداخلية والخارجية وكاميرات المراقبة بالمحافظة.

وشدد محافظ الأقصر على مستوى الأمان بشبكات المعلومات التى تزمع محافظة الأقصر تنفيذها عن طريق ربط الكاميرات بشبكات مراكز المعلومات بالقاهرة.

وكان العاملون بمركز المعلومات وإدارات الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر قد عرضوا مطالبهم على وفد مجلس الوزراء حيث يقوم الوفد بزيارة ميدانية داخل محافظة الأقصر لتفقد إدارة الأزمات والكوارث وكاميرات المراقبة التى تغطى ميادين الأقصر.

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